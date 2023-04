Nachdem die Einschränkungen der Pandemie der Vergangenheit angehören, steigen die Vereine vielfach mit ganz viel Elan wieder in ihre Vereinsarbeit ein. Wenn dann noch, wie jetzt in Mönchweiler, die Gemeinde ein Zukunftspaket für die Vereine umsetzt und dafür eigens mit Patrick Haas einen sogenannten Koordinator für offene Vereinsjugendarbeit installiert, gibt es beim Treffen der Vereinsvertreter mit der Gemeindeverwaltung ganz viel zu besprechen. Entsprechend war die Tagesordnung dieser Vereinsvertreterversammlung voll gepackt mit Aktionen und Projekten, die viel versprechen.

Miriam Volk, die künftig anstelle von Arlene Müller in der Gemeindeverwaltung für Vereinsangelegenheiten zuständig ist, kommt die Aufgabe zu, das alles terminlich zu koordinieren. Künftig soll, so der ausdrückliche Wunsch aus der Versammlung, der Mönchweiler Veranstaltungskalender zudem besser gepflegt und schneller aktualisiert werden.

Zunächst stellte an diesem Abend aber Patrick Haas das Projekt vor, für das er von der Gemeinde eingestellt wurde. „Über das Förderprogramm werden wir in die Kinder- und Jugendarbeit der Vereine investieren“, kündigte er an und stellte sogleich verschiedene Vorhaben vor. So soll in Mönchweiler noch vor den Sommerferien ein gemeinsames Gremium von Kindern ab sieben Jahren, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Vertretern von Gemeinde, Vereinen und Organisationen sowie den Kirchen gewählt werden. Auch beim Aktionstag der Vereine für Kinder am 1. Juli wird sich Patrick Haas federführend einbringen. Bislang war für die teilnehmenden Kinder ein Höchstalter von sechs Jahren vorgesehen. Mehrere Vereine regten an, dieses auf acht Jahre hochzusetzen, weil Sportarten wie das Mountainbiken oder das Spielen von Musikinstrumenten erst im frühen Grundschulalter sinnvoll erlernbar sein.

Die große Zahl der Anwesenden zeige, dass in Mönchweiler das Vereinsleben die Dorfgemeinschaft und deren Sozialstrukturen noch wesentlich präge. Allerdings sei das kein Selbstläufer. Familien müssten für diese gesellschaftliche Teilhabe begeistert werden, so Patrick Haas.

Im Herbst soll es, um Engagement und sportliche Erfolge zu ehren, in Mönchweiler erstmals nach der Pandemie wieder einen Vereinsehrentag geben. Die Vereine sind aufgerufen, entsprechend den Ehrungsrichtlinien der Gemeinde, die zu Ehrenden zu benennen.

Die Zuschüsse, die die Gemeinde Mönchweiler pro jugendlichem Mitglied an die Vereine auszahlt, werden in den kommenden Tagen überwiesen, kündigte Bürgermeister Rudolf Fluck an. Außerdem seien die durch die Vereine beantragten Investitionszuschüsse durch den Gemeinderat genehmigt worden. 40 Prozent, maximal 5000 Euro, schießt die Gemeinde Mönchweiler bei Projekten der Vereine zu.

Seit einigen Jahren gestalteten die Gemeinden Mönchweiler und Königsfeld ihr als Kindersommer bezeichnetes Ferienprogramm gemeinsam. Im vergangenen Jahr hatte es geknarzt, als Königsfeld aus finanziellen Gründen aussteigen wollte. Mönchweiler bezahlt seither einen höheren Anteil der Kosten. Jetzt ist es Bürgermeister Rudolf Fluck, der laut über einen Ausstieg nachdenkt. Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Königsfelder Gemeindeverwaltung sei sehr gut gewesen, betont er. Zu unterschiedlich sei aber die Herangehensweise der Königsfelder Vereine und Gewerbebetriebe. Im Gegensatz zu den Angeboten aus Mönchweiler werde in Königsfeld zum Beispiel meist ein Kostenbeitrag von den Teilnehmern gefordert. Er werde sich bald mit dem Königsfelder Bürgermeister Fritz Link austauschen, kündigte Rudolf Fluck an.

Der Weihnachtsmarkt soll in Mönchweiler künftig nur noch alle zwei Jahre stattfinden. Das habe die Gemeindeverwaltung festgelegt, gab der Bürgermeister zudem bekannt. Schon länger sähen Gemeinderat und Verwaltung die Veranstaltung lieber im Freien als in der Alemannenhalle. Erstmals für dieses Jahr entwickelte die Verwaltung daher die Idee von vier Adventsfenstern am Rathaus, dem Kinderhaus, der Schule und an einem noch festzulegenden vierten Gebäude. So richtig wollte die Begeisterung auf die Vereinsvertreter nicht überschwappen. Grundsätzlich sei das zwar eine gute Idee, aber in diesem Jahr wegen Heiligabend am vierten Adventssonntag und dem Konzert des Musikvereins am dritten Adventssonntag terminlich schwierig. Renate Faßbender wünscht sich eine Einbeziehung der Kirchen in das Vorhaben. Gerd Wimmer befürchtet, dass eine Veranstaltung, die nicht regelmäßig stattfindet, Probleme bei der Organisation mit sich bringen könne. Wolfram Maiwald schlägt vor, den Weihnachtsbaumverkauf in eine Veranstaltung zu integrieren. Sandra Banschbach plädierte dafür, den Weihnachtsmarkt auf einen Tag zu verkürzen und dafür sowohl in der Halle als auch draußen stattfinden zu lassen. Letztendlich nahm Bürgermeister Rudolf Fluck die Ideen auf. Eine Entscheidung steht noch nicht fest.

Ein Dorffest, wie 2022 angedacht, wird es in diesem Jahr wohl doch nicht geben. Zu viele andere Veranstaltungen sind bereits terminiert. Auch wollte sich bei den Vereinsvertretern keiner mehr so richtig daran erinnern, wer dieses organisierten sollte. Die Pandemie mit ihren vielfach notwendigen Absagen und Verlegungen hat wohl doch ein paar mehr Spuren hinterlassen.