Kurzerhand wurde die Gemeinderatssitzung in den Gemeindewald verlegt. Mit dabei waren Sven Jager vom Forstamt des Landratsamtes Schwarzwald-Baar sowie Annika Bidlingmaier, ebenfalls vom Forst als Nachfolgerin des inzwischen in den Ruhestand verabschiedenden Revierleiters Peter Gapp. Beim Grillplatz erläuterte Sven Jager die Situation. So schaute der Forstbetriebsleiter zunächst auf die vergangenen zehn Jahre zurück, wie sich der Wald durch Verjüngung entwickelt hat. „Der rund 250 Hektar große Gemeindewald wird immer in Altersklassen mit umfänglich 20 Jahren eingeteilt“, sagte Jager.

Weiter erläuterte Jager anhand eines Schaubildes, wie sich der Wald in den zurückliegenden Jahren entwickelt hat. Dabei wurde aufgezeigt, wie sich Stürme auf den Bestand auswirken. Aufmerksam verfolgten die Anwesenden die Aussage von Jager, dass alte Bestände an Fichten abgebaut werden müssen. Der Klimawandel werde durch ständigen Temperaturanstieg deutlich. An einer Eichenbaumscheibe aus dem Jahr 1881 wurde ersichtlich, wie sich der Temperaturanstieg seit 1945 auswirkt. Damals lag die Durchschnittstemperatur bei 6 Grad Celsius. Bis 1980 stieg die Temperatur auf 6,2 Grad Celsius, 1990 bereits auf 7 Grad Celsius und 2020 auf 8,2 Grad Celsius. „Es wird eine andere Waldbewirtschaftung geben, wir erleben es noch“, prognostizierte Jager.

Allein der Sturm vom vergangenen Mittwoch, von heftigen Gewittern begleitet, habe 15.000 Festmeter umgestürztes Fichtenholz in seinem Bereich verursacht, so Jager. Peter Gapp übernahm die weitere Führung durch den Gemeindewald. Es wurde deutlich, mit welcher Energie er als zuständiger Revierleiter für Mönchweiler tätig wurde. Beim „Walddorf vom Kinderdorf“, ein Waldspielplatz des Kindergartens, gab Jager den Hinweis, dass die Verkehrssicherungspflicht bei der Gemeinde liegt. „Es muss alles geregelt sein, es soll in ordentlichen Bahnen laufen; grundsätzlich ist mit der Gemeinde ins Gespräch zu gehen“, gab Jager einen deutlichen Hinweis zum Waldspielplatz.