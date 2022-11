Mönchweiler 22. November 2022, 17:00 Uhr

Teures Bauen hemmt die Häuslebauer – Mönchweiler will mit klimaneutralem Bauen punkten

Teure Bauzinsen, steigende Preise: Die Situation für Häuslebauer ist so schlecht wie lange nicht. Das bremst viele Bauvorhaben. In Mönchweiler nimmt man trotzdem fast vier Millionen Euro in die Hand.