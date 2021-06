An der Gemeinschaftsschule läuft Betrieb wieder an, die Eingewöhnung ist für alle nicht einfach, Schüler waren zum Teil seit Dezember 2020 nicht mehr im Präsenzunterricht

Man merkt es Schülern und Lehrern der Gemeinschaftsschule tatsächlich an: Im Schulhaus herrscht gute Laune. Man freut sich mittlerweile wieder, alle Klassen im Präsenzunterricht in der Schule zu haben. Doch, was früher völlig selbstverständlich war,