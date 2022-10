150 Jahre Feuerwehr Mönchweiler: Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Und so haben die Kameraden ein großes Fest auf die Beine gestellt. Und parallel zum Fest rückt die Wehr auch noch zu drei Einsätzen aus.

Die Vorbereitungen für das große Jubiläumsfest der Feuerwehr Mönchweiler waren pandemiebedingt durch viele Unsicherheiten geprägt. Am Wochenende zeigte sich: Alle Mühen haben sich gelohnt.Kranzniederlegung und Festakt am Freitag, Partyabend am