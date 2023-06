Zum ersten Mal wird in Mönchweiler am Sonntag, 2. Juli, von 11 bis 17 Uhr ein Naturparkmarkt stattfinden. Rund 40 Beschicker haben sich mit ihren regionalen Produkten angemeldet.

Im vergangenen Jahr begann man bei der Gemeindeverwaltung Mönchweiler mit der Vorbereitung für den ersten Naturparkmarkt. Die erste Idee eines Abendmarkts an einem Freitag musste dann allerdings verworfen werden. Zu wenige Beschicker waren zur Teilnahme bereit, berichtet Hauptamtsleiter Sebastian Duffner. Ganz anders jetzt, beim für einen Sonntag vorgesehenen Markt. Etliche Direktvermarkter und Anbieter kulinarischer Angebote haben ihr Kommen zugesagt. Auf der Wiese im Bürgerpark werden ab 14 Uhr Alpakas grasen. Eine Pilzlehrschau, die Waldbox des Forsts und ein Infostand des Naturschutzgroßprojekts werden informieren, in der Kochschule darf der Nachwuchs Leckeres brutzeln. Aus Mönchweiler werden der Löwenmarkt und Landwirtin Sophia Linhard mit einem Stand vertreten sein.

Die Landjugend und der Turnverein Mönchweiler bewirten. Beim Kinderhaus können Samenbomben gebastelt werden und auch erste Versuche im Melken einer Kuh stattfinden. Bei der Gemeinschaftsschule wird Kräutersalz selbst hergestellt. Im Bürgerzentrum bietet des Bürgercafé ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen an. Auch der Schwarzwaldverein stellt sich vor. Zum Programm des Naturparkmarkts tragen außerdem auf der Bühne im Bürgerpark von 11 bis 13 Uhr der Musikverein Schabenhausen und von 14 bis 16 Uhr der Musikverein Mönchweiler bei. Dort stehen für die Besucher auch zwei Zelte bereit.

Die Stände des Naturparkmarkts werden in der Ortsmitte um den Bürgerpark sowie in der Schillerstraße, der Albert-Schweitzer-Straße, der Chabeuilstraße und der Gartenstraße aufgebaut. Die genannten Straßen sind aus diesem Grund am 2. Juli von 8 bis 20 Uhr für den Durchgangsverkehr und auch für den Fahrzeugverkehr der Anlieger gesperrt.