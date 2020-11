Mönchweiler vor 8 Stunden

Online-Premiere ist geglückt: Die Generationenbrücke Mönchweiler tagt jetzt bei Zoom

Was tun, wenn ein wichtiges Treffen des Initiativkreises Generationenbrücke in Mönchweiler, in dem viele Senioren aktiv sind, wegen Corona ausfallen müsste? Armin Frank, Vorsitzender der Generationenbrücke, und seine Vorstandskollegen gingen jetzt einen Schritt, der im Geschäftsleben in den vergangenen Monaten selbstverständlich geworden ist, für den Initiativkreis aber Neuland. Sie luden alle Interessierten zu einem „Zoom Meeting“, also einem Online-Treffen, ein.