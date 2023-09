Die Gemeinde Mönchweiler hat jetzt wieder eine Leiterin des Rechnungsamtes. Nicole Dold ist die neue Chefin der Finanzen.

Im Frühjahr hatte die Gemeinde Mönchweiler aufwendig mit großen Plakaten an den Ortseingängen nach einem neuen Leiter für das Rechnungsamt gesucht. Der langjährige Kämmerer Gebhard Flaig ging nach 45 Dienstjahren in den Ruhestand. Sein Nachfolger Alexander Pfliegensdörfer war nur ganz kurz im Amt. Er wurde im Januar zum Bürgermeister der Gemeinde Wutach gewählt.

Am 1. März dieses Jahres fing dann Nicole Dold als stellvertretende Leiterin des Rechnungsamtes bei der Gemeinde Mönchweiler an. Bald stellte sich heraus, dass sie für die Gemeinde auch die ideale Besetzung für die Leitung des Rechnungsamtes wäre. Wie die Gemeindeverwaltung Mönchweiler mitteilt, stimmte der Gemeinderat jetzt in nichtöffentlicher Sitzung der Bestellung von Nicole Dold in dieses Amt zu.

Ab November wird zudem auch die Stelle der stellvertretenden Rechnungsamtsleitung wieder neu besetzt sein. Stellvertretende Leiterin des Rechungsamtes wird Christine Lieb. „ Jetzt wird wieder Kontinuität in unserem Finanzbereich herrschen“, freut sich Hauptamtsleiter Sebastian Duffner.