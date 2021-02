von Cornelia Putschbach

Hunde und Tennisbälle. Das ist eine Kombination, die seit vielen Jahren eine oft innige Liebe verbindet. Dienen doch die gelben Filzkugeln nur zu gern neben dem Tennissport auch als Hundespielzeug. In Mönchweiler wird es künftig noch eine andere Verbindung geben. Der seit einiger Zeit brach liegende vierte Platz des Tennisclubs Mönchweiler steht künftig einer Hundeschule zum Training zur Verfügung.

Gemeinsame Ausbildung absolviert

Bettina Brüssow und Christine Schmeh verbindet in erster Linie ihre große Liebe zu Hunden und auch eine gemeinsame Meinung dazu, wie man Hunde trainiert. Gemeinsam absolvierten die beiden Frauen ihre Ausbildung zur Hundetrainerin. Zunächst blieb dennoch der Hundesportverein ihre Heimat. Vor zwei Jahren erhielt Bettina Brüssow dann entsprechend des Tierschutzgesetzes die Erlaubnis des Veterinäramts Donaueschingen, Hunde und deren Halter auszubilden.

Verwaister Platz des Tennisclubs steht zur Verfügung

In Mönchweiler bot sich für Bettina Brüssow und Christine Schmeh schließlich die Möglichkeit ein Trainingscamp für Hunde und ihre Halter zu eröffnen. Seit Jahresanfang steht ihnen nach Vermittlung durch die Gemeinde der eine verwaiste Platz des Tennisclubs zur Verfügung. Noch liegt auf dem Platz Schnee, aber sobald es möglich ist, wird dort mit Geräten ein kleiner Parcours aufgebaut.

„Wir können hier die Hunde mit ihren Haltern „lesen“, also sehen, wie sie zusammenstehen“, erklärt Bettina Brüssow. Im Moment kann von den zwei Trainerinnen infolge der Pandemiebedingungen immer nur jeweils ein Halter mit Hund unterrichtet werden. „Acht Teams sind angemeldet, jedem steht eine Stunde zu, wir sind rund vier Stunden hier draußen“, erklären die zwei Trainerinnen. Ausgebildet werden ebenso Hund-Mensch-Teams, die Probleme haben, wie auch junge Hunde.

Viele neue Hundebesitzer

Beide Trainerinnen sind sich sicher: Corona hat Folgen für Mensch und Hund. Die Nachfrage nach Hundetraining wird in den kommenden Monaten steigen, sind sich die beiden Trainerinnen sicher. Der Grund ist so banal, wie bestürzend: „In der Coronakrise schaffen sich viele Menschen einen Hund an, weil sie von zu Hause aus arbeiten, einsam sind oder einfach, weil sie schon lange einen Hund haben wollten“, vermuten Bettina Brüssow und Christine Schmeh. Bei vielen Züchtern sei kein einziges Tier mehr zu bekommen und auch die Tierheime haben viele Anfragen, sagen die beiden.

Hundebesitzer tragen Verantwortung

Diese eigentlich positive Tendenz kann bald zum Problem werden. Zu normalen Zeiten haben dann viele neue Halter wieder keine Zeit mehr für ihre tierischen Gesellen und die Hunde landen neuerlich im Tierheim oder werden verkauft, fürchten die Hundetrainerinnen. Wer sich für einen Hund entscheidet, muss sich auch klar zu ihm bekennen, muss wissen, was er mit ihm unternehmen will und muss langfristig Verantwortung übernehmen.

„Will ich einen agilen Hund, der sich viel bewegt und auch Aufgaben für den Kopf braucht, oder möchte ich lieber einen ruhigen Kumpel, dem Spaziergänge genügen“, das sei eine der Fragen, sie sich künftige Hundebesitzer stellen sollten, meinen die beiden Hundetrainerinnen. Eine andere beispielsweise, wieviel Freizeit ein Berufstätiger nach der Arbeit seinem Hund widmen kann, der bald unter Normalbedingungen vielleicht schon den ganzen Tag wieder alleine zuhause sein muss.

Ziel ein harmonisches Team

Bettina Büssow und Christine Schmeh freuen sich schon sehr auf ihre künftigen Aufgaben im Dogz-Camp in Mönchweiler und darauf dort die Grundlagen für ein gemeinsames Miteinander und ein harmonisches Mensch-Hund-Team zu schaffen. Das Miteinander mit dem Tennisclub kann in Mönchweiler gut funktionieren, denn auch hier sank wie in vielen anderen Vereinen das Interesse am Tennissport. In der Folge stehen die Plätze des Tennisclubs tagsüber und auch abends oft leer. Filzkugeln werden also von den Tennisspielern meistens nur mit zeitlichem oder räumlichem Abstand zum Hundetraining übers Netz befördert.