Eine Woche lang waren alle Kinder und Jugendlichen im Alter von sieben bis 25 Jahren in Mönchweiler aufgerufen, ihre stimmberechtigten Vertreter in den ersten Zukunftsausschuss der Gemeinde zu wählen.

In drei Alterskategorien fand die Wahl statt. Vor allem die Jüngsten im Alter von sieben bis zehn Jahren zeigen dabei ein beeindruckendes Engagement. Insgesamt waren 565 Kinder und Jugendliche wahlberechtigt.

Mit einer Wahlparty im Rathaus ging am Sonntagabend die Wahl zum Zukunftsausschuss zu Ende. Zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses waren so viele Bewerber, Eltern und weitere Interessierte in den Ratssaal gekommen, dass die bereitgestellten Stühle zunächst nicht ausreichten.

43,69 Prozent bei den Jüngsten

Diese Resonanz spiegelte auch das Engagement des Nachwuchs im Vorfeld der Wahl wieder. 20 Bewerber stellten sich der Wahl. Über alle Alterskategorien gab es eine Wahlbeteiligung von 23,36 Prozent (132 Wähler).

Von den 119 Wahlberechtigten der Alterskategorie sieben bis zehn Jahre gaben beachtliche 43,69 Prozent (52 Wähler) ihre Stimme ab. In der Kategorie von elf bis 18 Jahre mit 242 Wahlberechtigten waren es 24,38 Prozent (59 Wähler). In der Kategorie der 19- bis 25-jährigen nutzten leider nur 10,29 Prozent (21 Wähler) ihr Wahlrecht.

„Wir wollen die jungen Menschen begeistern, sich mit ihren Ideen einzubringen und mitzumachen. Dabei sind wir glücklich, wie toll diese Wahl vor allem in den jungen und der mittleren Altersgruppe angenommen wurde“, so Bürgermeister Rudolf Fluck. Einzig bei der ältesten Altersgruppe müsse man „noch etwas nacharbeiten“.

Sie alle werden im ersten Zukunftsausschuss der Gemeinde Mönchweiler mitarbeiten. Im Rahmen von Wahlen wurden jetzt die Mitglieder mit Stimmrecht festgelegt. Jugendkoordinator Patrick Haas (hinten links), Hauptamtsleiter Sebastian Duffner (hinten zweiter von links) und Bürgermeister Rudolf Fluck (hinten rechts) sind vom großen Engagement der Kinder und Jugendlichen begeistert. | Bild: Cornelia Putschbach

„Ihr alle könnt besonders stolz auf euch sein“, betonte Jugendkoordinator Patrick Haas vor der Bekanntgabe des Ergebnisses in Richtung der Bewerber. „Stolz, weil ihr bereit seid, nicht nur an euch selbst zu denken. Stolz, weil ihr die Bereitschaft habt, etwas zu verändern und anzupacken, damit es auf den richtigen Weg kommt. Und stolz, weil einiger Mut dazu gehört, sich einer Wahl zu stellen.“

Wie ernst vor allem die jüngsten Bewerber die Wahl bereits im Vorfeld nahmen, zeigt, dass der eine oder andere während der vergangenen Tage sogar echten Wahlkampf, zum Beispiel mit Handzetteln und kleinen Gummibärchen-Gaben, für sich machte.

Herausforderung der Wahlbenachrichtigung

Eine größere Herausforderung als geplant, stellte für die Gemeindeverwaltung Mönchweiler zuletzt noch die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen an Mönchweilers Nachwuchs dar. Das berichtete Hauptamtsleiter Sebastian Duffner für den Wahlausschuss.

Die Briefe wurden als sogenannte Hybridbriefe mit der Post versandt, aber nicht im vorgesehenen Zeitraum zugestellt. Nachdem am Dienstag, 6. Juni, noch immer kaum ein Wahlberechtigter seinen Brief mit dem Zugangscode für die Onlinewahl erhalten hatte, wurde das den Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung zu heiß. Sie druckten und kuvertierten sie alle 565 Briefe selbst noch einmal und trugen sie mit Unterstützung einiger Helfer eigenhändig in der Gemeinde aus.

Bürgermeister Rudolf Fluck (von links), Jugendkoordinator Patrick Haas, Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Eich und Hauptamtsleiter Sebastian Duffner verfolgen die Onlineermittlung des Wahlergebnisses für den Zukunftsausschuss. | Bild: Cornelia Putschbach

Nachdem das Online-Wahllokal am Sonntag um 18 Uhr geschlossen hatte, wurde es spannend. Jetzt zeigte sich, welche Alterskameraden die Kinder und Jugendlichen künftig im Zukunftsausschuss mit Stimmrecht vertreten wird. Bei den jüngsten werden das zwei Vertreter sein, bei der mittleren Altersgruppe drei Vertreter und bei den ältesten zwei Vertreter.

Die gewählten Mitglieder des Zukunftsausschusses Alterskategorie sieben bis 10 Jahre (elf Kandidaten):

Simon Kasper und Melina Specker.

Alterskategorie elf bis 18 Jahre (sieben Kandidaten):

Jana Dieckmann, Leni Weisser und Nils Walschburger

Alterskategorie 19 bis 25 Jahre (zwei Kandidaten):

Luca Theise und Steffen Schunicht

Zu den Sitzungen des Zukunftsausschusses wird Patrick Haas aber ausdrücklich alle Bewerber einladen. „Ihr seid alle Teil der Zukunft Mönchweilers und des Zukunftsausschusses. Wir sind alle ein Team, dass zusammen für Mönchweiler die Zukunft gestalten kann“, betonte er.

So geht es weiter

In der kommenden Woche wird der Zukunftsausschuss erstmals zusammentreten. Zusätzlich zu den sieben Kindern und Jugendlichen werden sechs Erwachsene Stimmrecht im Ausschuss haben. Das sind kraft Amtes Bürgermeister Rudolf Fluck und Jugendkoordinator Patrick Haas sowie vier weitere Vertreter von Schule, Vereinen, Gemeinderat und Kirchen.

Welche Projekte der Ausschuss anstoßen wird, das möchte Patrick Haas ganz ausdrücklich dessen Mitgliedern überlassen. Ein erstes Projekt könnte beispielsweise eine Beteiligung am für den 1. Juli geplanten Kindertag der Gemeinde Mönchweiler sein.