von Cornelia Putschbach

Corona hat vielen Vereinen das Leben schwer gemacht, so richtig schwer. Veranstaltungen mussten ausfallen, der sportliche Bereich wurde oftmals ganz abgebrochen – in der Folge kam es zu Mitgliederschwund und oft auch finanziellen Problemen. Eine ganz andere Geschichte erzählt das Beispiel des Fußballclubs Mönchweiler: Der hat sich vom einstigen Sorgenkind, bei dem kaum noch etwas lief, zum aktiven Vorzeige-Verein gemausert – und dies trotz Corona. Die Menschen in Mönchweiler selbst nennen dies oft ihr eigenes, kleines Fußball-Wunder.

Ganz viel positive Energie

So macht dann sogar eine Hauptversammlung Spaß: Die positive Energie und Aufbruchstimmung, die von Vorstand, Spielern und Anhängern des Fußballclubs Mönchweiler mittlerweile ausgeht, war beim jüngsten Treffen im gut gefüllten Vereinsheim fast mit Händen greifbar. Noch vor wenigen Jahren war der Verein davon weit entfernt.

Sie führen den FC Mönchweiler in eine rosige Zukunft: Matthias Storz (von links), Niclas Müller, Benjamin Thorn, Holger Müller, Constantin Josef, Harold Wahl, Lukas Lehmann, Sebastian Weisser und Thomas Gieracz. | Bild: Cornelia Putschbach

Sportlich befasste man sich damals eher mit dem letzten als dem ersten Tabellenplatz und auch zu einem Engagement für den Verein als Vorstandsmitglied, Spieler oder Trainer war kaum einer zu gewinnen. Jetzt ist das völlig anders – trotz einiger Probleme, die die Pandemie und ihre damit verbundenen Zwangspausen mit sich brachten. Durch die Bereitschaft einiger weniger, Verantwortung zu übernehmen, und deren Fähigkeit, andere auf diesem Weg mitzunehmen und zu begeistern, gelang in Mönchweiler in den vergangenen Jahren diese ganz besondere Erfolgsgeschichte.

Den Aufstieg fest im Visier

Vorsitzender Matthias Storz hatte deshalb bei der Hauptversammlung leichtes Spiel. Der Verein präsentiert sich mit einem harmonischen und stark aufgestellten Vorstand. Auch die Aktiven liefern ab: Die erste Mannschaft spielt in Spielgemeinschaft mit dem FC Peterzell auf Tabellenplatz zwei um den Aufstieg. Die zweite Mannschaft steht sogar an der Tabellenspitze. Und auch im Bezirkspokal ist der FC noch im Spiel und hat das Viertelfinale erreicht. Beste Torjäger in der vergangenen Saison mit je 17 Toren sind Patrick Haas und Moritz Hornstein.

Hier werden Erfolge gefeiert: Der Sportplatz des FC Mönchweiler | Bild: Kaltenbach, Christof

Blickt man auf das Durchschnittsalter der Mannschaften, die übrigens auf über 40 aktive Spieler bauen können, wird einem vor der Zukunft des FC Mönchweiler nicht bang: Die sportlich besten Jahre haben die Jungs noch vor sich. Damit das auch in Zukunft funktioniert, freut man sich im Verein über den Neuaufbau der Jugendarbeit unter Jugendleiter Thomas Gieracz.

Jeder weiß, worum es geht

Mit den Trainern Ralf Helmer, Patrick Haas (Spielertrainer), David Faißt und Torwarttrainer Christian Pohl hat man ein engagiertes Trainergespann an Bord. Dass der Kampf um den begehrten Aufstiegsplatz kein Selbstläufer ist, ist allen bewusst. Doch beim FC Mönchweiler herrscht auch große Zuversicht: Jeder hat begriffen, um was es geht und jeder versucht alles, um das gemeinsam zu erreichen.

Das sind die treusten Mitglieder Zehn Jahre aktive Mitgliedschaft: Nico All, Marvin Aister, Kevin Gieracz, Pascal Bösinger. 15 Jahre aktiv: Frank Lautner. 20 Jahre passive Mitgliedschaft: Dennis Hepting und Tatjana Kieninger. 40 Jahre passiv: Ernst Lehmann, Jürgen Lehmann, Heinz Petrolli, Wolfgang Eich, Daniel Kayan und Dirk Kieninger. 50 Jahre passiv: Michael Cattarius, Gerhard Baumert, Thomas Doser, Martin Ebert, Günter Seng und Edmund Nopper. 60 Jahre passiv: Erich Bösinger, Günter Kieninger, Hartmut Kniep. 70 Jahre passiv: Leonhard Doser, Erwin Kopp und Wilfried Müller.

Dass die Pandemie ein kräftiges Loch in die Kasse gerissen hat, steht außer Frage. Denn auf der einen Seite mussten im vergangenen Jahr alle Veranstaltungen abgesagt werden. Auf der anderen Seite hat der Verein laufende Kosten und es wurde in die Ausstattung der Spieler und ins Vereinsheim investiert. Im Moment ist der Anbau des Vereinsheims eine Baustelle. Hier wird saniert und repariert und es wird ein Kiosk gebaut. Dieser Umbau hat einen guten Grund. Bei den Heimspielen hat der Verein in aller Regel sehr gut gefüllte Zuschauerränge und belegt in seiner Liga sogar den ersten Platz bei den Zuschauerzahlen.

Sie führen den Verein in die Zukunft

Nach den Wahlen setzt sich der Vorstand jetzt wie folgt zusammen: Vorsitzender bleibt Matthias Storz, Stellvertreter ist weiterhin Lukas Lehmann. Niclas Müller ist neuer Kassierer. Benjamin Thorn bleibt Schriftführer. Holger Müller ist erster Spielausschuss, Sebastian Weisser ist zweiter Spielausschuss. Erster Aktiver Beisitzer ist Jonas Wohlgemuth. Constantin Josef ist erster passiver Beisitzer und Kurt Bösinger zweiter passiver Beisitzer. Platzkassierer bleibt Harold Wahl.