von Cornelia Putschbach

Eigentlich wären die Aktiven der Feuerwehr Mönchweiler in diesen Tagen mit Tätigkeiten rund um ihr großes Maifest beschäftigt gewesen. Stattdessen schieben sie seit mehreren Wochen etliche Sonderdienste.

Freude über Dankbarkeit von Bürgern

Besondere Freude herrscht da bei den Aktiven um Kommandant Gerd Wimmer, wenn sie von Bürgern liebevoll überrascht werden. Toni Hager beispielsweise setzte sich kurzerhand an die Nähmaschine und fertigte für die Aktiven der Mönchweiler Wehr 40 Masken für den Mund-Nasen-Schutz. Jedes Feuerwehrmitglied hat so sein persönliches Exemplar erhalten. Für Gerd Wimmer ist diese Spende ebenso eine tolle Überraschung wie Flyer, mit denen sich kürzlich ein Unbekannter in Mönchweiler bei den Helfern in der Corona-Krise bedankte.

Mönchweiler Wie Corona Verwaltung und Bürger in Mönchweiler fordert Das könnte Sie auch interessieren

Einsatzfähig dank besonderem Notfallplan

Die Unterstützung tut gut, denn seit mehreren Wochen arbeitet die Feuerwehr in Mönchweiler mit einem besonderen Notfallplan, der die Einsatzfähigkeit während der Pandemie sichert. Zum Auftakt wurden zum Beispiel speziell zu diesem Zweck alle Feuerwehrleute zum Dienst verpflichtet. Ein Notfallplan, in dessen Rahmen die Aktiven der Wehr in drei Schichten fest im Feuerwehrhaus stationiert wären, liegt in der Schublade des Kommandanten.

Infektionsgefahr auch im Einsatz gering halten

Auch die allgemeine Ausrückordnung wurde geändert. Im Einsatzfall rücken die einzelnen Fahrzeuge mit weniger Personal aus. Dafür fahren aktuell mehr Fahrzeuge zu einer Einsatzstelle als sonst üblich. Auch für die Aktiven der Feuerwehr gilt es, bei jeder Gelegenheit die Gefahr einer Infektion so gering wie möglich zu halten.

Rechtzeitig mit Nachschub versorgt

Bereits weit im Vorfeld hatte sich die Führung der Mönchweiler Feuerwehr mit dem Szenario auseinandergesetzt. So konnte genügend Desinfektionsmittel beschafft werden und auch Schutzmasken sind ausreichend vorhanden. Die von Toni Hager gefertigten Exemplare können deshalb bei außerordentlichen Diensten zum Einsatz kommen.

Vielseitig im Einsatz

Denn neben den eigentlichen Aufgaben unterstützten die Mönchweiler Aktiven die Gemeindeverwaltung in mehreren Bereichen. Bei der Einlasskontrolle zum Wohnpark übernahmen die Aktiven der Wehr zum Beispiel über das Osterwochenende 24 Dienste in drei Schichten. Binnen sechs Stunden habe er alle Dienste besetzen können, freut sich Gerd Wimmer über das Engagement seiner Truppe. Später folgten sechs weitere Dienste. Außerdem waren Feuerwehrleute im Auftrag der Ortspolizeibehörde zur Kontrolle des Versammlungsverbots im Einsatz.

Zum Glück war es während der vergangenen Wochen ruhig, was die Einsätze betraf, freut sich Gerd Wimmer. Außerdem, so betont er, sei „die Zusammenarbeit mit Bürgermeister Rudolf Fluck hervorragend gewesen“.