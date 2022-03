von Cornelia Putschbach

Der Netto-Markt am Ortseingang wird erweitern. Erste Anzeichen des Baubeginns schien es bereits zu geben. Auf einer Fläche südlich des Discounters wurde jüngst die obere Erdschicht abgetragen. Die Gemeindeverwaltung teilte auf Nachfrage mit, dass in diesem Bereich das Gelände mit Erdaushub aufgefüllt werden soll. Für die eigentliche Erweiterung wird diese Fläche aber nicht benötigt.

Das Start-Datum ist noch nicht bekannt

Die Baugenehmigung für die Erweiterung des Netto-Marktes ist erteilt. Dem Baubeginn steht damit theoretisch nichts mehr im Wege. Ein Datum nennt der Bauherr aber nicht.

Offenbar kommt jetzt Krachenfels

Aktuell verfügt der Netto-Markt über eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern inklusive eines Backshops im Eingangsbereich. Künftig soll die Verkaufsfläche 1115 Quadratmeter umfassen. Im Eingangsbereich soll ein neuer Backshop mit Café entstehen. Dieser wird nicht mehr vom jetzigen Bäcker betrieben, sondern, so ist zu vernehmen, von der Bäckerei Krachenfels, die am Fohrenwald in Mönchweiler ihren Produktionsstandort hat.

Erweiterung auf dem Parkplatz

Die Erweiterung der Verkaufsfläche des Netto-Marktes erfolgt auf der südlich des Gebäudes liegenden Parkplatzfläche. Für Backshop und Café wird das Gebäude in Richtung Westen erweitert. Bislang weise der Netto-Markt mehr Stellplätze als erforderlich aus, die Erweiterung auf die Parkplatzfläche sei daher kein Problem, so die Verwaltung.

Es ist wohl nur noch eine Formsache

Jetzt, rund ein Jahr nach der Entscheidung über den Bauantrag, hatte sich der Gemeinderat aber noch einmal mit der anstehenden Erweiterung zu befassen. Die im vergangenen Jahr auf den Weg gebrachte Änderung des Bebauungsplans für den ersten Bauabschnitt Kälberwaid muss um die Fläche für die Ablagerung des Aushubs erweitert werden. Etwas vorschnell war hier jüngst mit den Arbeiten begonnen worden. Aktuell ruhen diese wieder. Der Gemeinderat beschloss jetzt die „frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit“ für die neuerliche Änderung. Das Verfahren sei praktisch eine Formsache, so Ortsbaumeister Berthold Fischer.