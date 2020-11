von Cornelia Putschbach

Kurz vor Jahresende hatte der Gemeinderat von Mönchweiler am Donnerstag in seiner Sitzung in der Alemannenhalle einen Nachtragshaushalt zu beschließen. Hauptgrund sind Veränderungen in Folge der Corona-Pandemie. Bis auf einzelne Beträge aus dem Bereich der Forstwirtschaft sind Zuschüsse und Ausgleichszahlungen von Land und Bund bereits bei der Gemeindekasse eingegangen.

Einbruch von einer Million Euro befürchtet

Man sei nochmal „mit einem blauen Auge davongekommen“, bilanzierte Rechnungsamtsleiter Gebhard Flaig die finanzielle Entwicklung der Gemeinde Mönchweiler im Corona-Jahr 2020. Noch im Sommer hatte er einen Einbruch bei der Gewerbesteuer von rund einer Million Euro prognostiziert. Ganz so schlimm ist es nun doch nicht gekommen.

Dennoch werden die Einnahmen der Gemeinde aus Gewerbesteuer 600 000 Euro niedriger ausfallen als zu Jahresbeginn erwartet. Erfreulicherweise seien die Anpassungen der Vorauszahlungen auf null Euro durch die Gewerbebetriebe teilweise wieder rückgängig gemacht worden, so Gebhard Flaig. Von Bund und Land erhält die Gemeinde Mönchweiler allein für die ausgefallene Gewerbesteuer einen Ausgleich von 414 000 Euro. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird zudem aber rund 170 000 Euro niedriger ausfallen als erwartet.

Spitzäckerweg sorgt für Mehrausgaben

Obwohl es im Ergebnishaushalt durchaus größere Abweichungen von Haushaltsansätzen gibt, gleichen sich die Veränderungen in Summe doch weitgehend aus. Das bereits negative Gesamtergebnis aus dem ursprünglichen Haushaltsplan mit einem Defizit von 145 600 Euro erhöht sich aber auf jetzt 294 800 Euro. Hinzu kommt, dass auch durch die Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik Verschiebungen nicht zu vermeiden sind. Weil keine Haushaltsreste gebildet werden konnten, sind nun beispielsweise bei der Erschließung des Spitzäckerweges Mehrausgaben zu verzeichnen, weil Abrechnungen erst in diesem Jahr statt schon im Vorjahr bei der Gemeinde eintrafen.

1,7 Millionen Euro mehr sind nötig

Ein weiterer wesentlicher Grund für den Nachtragsplan ist, wie Gebhard Flaig bekannt gab, der Kauf einer Fläche für Gewerbeansiedlung. Hierfür war kein Geld vorgesehen. Im Bereich der Investitionen wurden Haushaltsansätze für noch nicht begonnenen Maßnahmen reduziert beziehungsweise zwar vorerst gestrichen. Dennoch ergibt sich in der Folge für Investitionen ein höherer Finanzbedarf von rund 1,7 Millionen Euro.