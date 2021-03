von Cornelia Putschbach

Ein wenig Aufregung war den Bewohnern des Wohnparks in Mönchweiler anzumerken, als am Samstagvormittag ein Impfteam in die Einrichtung kam, um die von vielen lange ersehnte Impfung gegen das Corona-Virus vorzunehmen. 19 Bewohner aus der ambulant betreuten Wohngemeinschaft sowie dem Betreuten Wohnen und zwei Mitarbeiter des im Haus tätigen Pflegedienstes Casa Vitale wurden geimpft.

Andrea Oldach, die Geschäftsführerin des Pflegedienstes, war besonders erfreut, dass bei dieser Aktion nicht nur die Bewohner der Wohngemeinschaft, sondern auch des Betreuten Wohnens geimpft werden konnten. Vor Kurzem stand hier noch ein Fragezeichen.

Zum Impfteam, das in den Wohnpark kam, zählten die Mediziner David Löttrich sowie Claudia Löttrich und vier ehrenamtliche Helfer des DRK Kreisverbandes Villingen-Schwenningen. Genau in drei Wochen wird das Impfteam ein zweites Mal in den Wohnpark kommen, um dann die zweite Impfdosis zu verabreichen.