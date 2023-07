Als wahre Hitzeschlacht präsentierte sich in diesem Jahr das Laienturnier der Eisstockschützen in Mönchweiler. Im Rahmen des gemeinsamen Sportwochenendes mit dem Fußballclub, auf dessen Platz in unmittelbarer Nachbarschaft zeitgleich das Turnier um den Schwarzwaldpokal ausgespielt wurde, ermittelten die Eisstockschützen auf ihren vier Sommerbahnen die Laienmeister.

Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt. So traten Mannschaften an, die seit vielen Jahren zu den Teilnehmern des beliebten Turniers zählen. Es waren aber auch mehrere Teams vertreten, die zum ersten Mal zu den Eisstöcken griffen.

Auch stellten sich reine Frauenmannschaften genauso dem Wettbewerb wie gemischte Teams und Männermannschaften. Vier bis fünf Mitglieder zählte jede Mannschaft.

Stefan Hager, der Vorsitzende der Eisstockschützengemeinschaft Mönchweiler, zeigte sich mit dem Verlauf des Wochenendes sehr zufrieden. „Dass wir wieder 17 Mannschaften hatten, ist toll. Super ist auch, dass mehrere Teams zum ersten Mal dabei waren“, sagte er bei der Siegerehrung.

Sein besonderer Dank galt den Mitgliedern des Vereins, die dank vieler Besucher nicht nur am Festwochenende alle Hände voll zu tun hatten, sondern auch während der vergangenen 14 Tage nahezu täglich die am Laienturnier teilnehmenden Mannschaften beim Training begleiteten.

Am Ende setzte sich die Mannschaft FC (M)alle mit Alexander Weisser, Felix Bösinger, Philipp Schuler und Marco Beilharz im Finale klar gegen das Team Die Unbesiegbaren mit Torsten Böhm, Rudi Rother, Klaus Schnakenberg und Marc Weißenrieder durch. Bemerkenswert dabei, dass Philipp Schuler bereits zum vierten Mal mit einem Team den Pokal in Händen hält.

Auf Platz drei schoss sich bei seiner ersten Turnierteilnahme ganz knapp das Team Bob‘s Elite mit Michael Cattarius, Benedikt Blatt, Thomas Zipfel und Klaus Neininger gegen das Team Müller und Co.