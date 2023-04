Nach annähernd 45 Dienstjahren sagt in Mönchweiler Rechnungsamtsleiter Gebhard Flaig nun auch offiziell Adieu. Bereits im vergangenen Jahr war er aus dem Dienst ausgeschieden und durch Alexander Pfliegensdörfer abgelöst worden. Jetzt verabschiedete ihn Bürgermeister Rudolf Fluck offiziell in den Ruhestand.

Bei seiner Bewerbung zum Kämmerer gab es 1998 in Mönchweiler rund 70 Mitbewerber, gegen die sich Gebhard Flaig durchsetzte, wusste der Bürgermeister bei der Verabschiedung zu berichten. Gegebenheiten, von denen die Gemeinde heute, wo auch schon wieder ein Nachfolger für den mittlerweile zum Bürgermeister in Wutach gewählten Alexander Pfliegensdörfer gesucht wird, nur träumen kann.

Mit dem Diplom-Verwaltungswirt Gebhard Flaig habe man in Mönchweiler einen sehr pflichtbewussten, sehr kompetenten und gradlinigen Kämmerer gehabt, der immer das Ganze im Blick hatte. Aber auch „der Mitarbeiter außerhalb des Dienstes“ habe Spuren hinterlassen, sei es durch seinen Humor oder sein musikalisches Talent.

Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Eich hatte schließlich noch beeindruckende Zahlen parat. Gemeinsam mit Ratskollege Peter Kaiser begleitete er den scheidenden Kämmerer während seiner gesamten Dienstzeit in Mönchweiler. In 24 Haushalten, die Gebhard Flaig für die Gemeinde Mönchweiler aufstellte, habe er insgesamt rund eine halbe Milliarde Euro umgesetzt. Nachdem die Gemeinde am Anfang seiner Dienstzeit noch erhebliche Schulden gedrückt hatten, habe sich der Kämmerer in den vergangenen Jahren viel mehr damit befassen müssen, wo es für die Rücklagen die meisten Zinsen gibt, so Wolfgang Eich weiter mit einem Augenzwinkern. Gebhard Flaig sei sparsam gewesen, manchmal vielleicht zu sparsam, aber das sei okay gewesen, denn es sei einfacher, jemanden zum Geldausgeben zu bewegen als zum Sparen.

Gebhard Flaig blickte auf die Herausforderungen seiner Dienstzeit zurück. Zahlreiche große Projekte wie die Sanierung der Schule oder der Alemannenhalle begleitete er ebenso wie den Bau des Kinderhauses oder des Wohnparks. Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Nur einmal habe er einen Kredit aufnehmen müssen. Und auch das sei nur eine Zwischenfinanzierung für einen Grundstückskauf gewesen. Man habe aber nicht „auf Teufel komm raus gespart“, sondern die Infrastruktur mit Augenmaß ausgebaut.

Für die Zukunft wünscht der scheidende Rechnungsamtsleiter der Gemeinde in gewohnt mahnendem Ton, dass sie auch weiter das Notwendige vom Wünschenswerten unterscheide und dabei von Wirtschaftskrisen verschont bleibe.