von Cornelia Putschbach

Jede Wohneinheit muss bei Bauprojekten in Mönchweiler künftig zwei PKW-Stellplätze haben. Einzige Ausnahme bilden Einliegerwohnungen und Apartments mit bis zu 50 Quadratmetern Wohnfläche. Dann genügen pro Wohnung 1,5 Stellplätze. Befindet sich die Wohneinheit in einem Mehrfamilienhaus mit drei oder mehr Wohneinheiten, muss für jeweils drei Einheiten zusätzlich ein Besucherstellplatz ausgewiesen werden. Für bereits vorhandene Wohneinheiten besteht Bestandschutz. Das heißt es müssen keine zusätzlichen Stellplätze ausgewiesen werden. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstagabend.

Immer wieder habe es in der Vergangenheit Probleme mit zugeparkten Straßen gegeben, so Bürgermeister Rudolf Fluck. Entsprechende Rückmeldungen des Bauhofs beim Winterdienst und der Feuerwehr bei Einsätzen liegen vor. Fatal sei das insbesondere, wenn Rettungsfahrzeuge behindert oder gar blockiert werden. Es müsse deshalb gewährleistet sein, dass auf den Wohngrundstücken eine ausreichende Zahl an Stellplätzen vorhanden sei. Die öffentliche Hand sei nicht dafür zuständig, für Anwohner entsprechende Parkplätze vorzuhalten, so der Bürgermeister weiter. Stellplätze müssen jederzeit zufahrbar sein, erläuterte darüber hinaus Ortsbaumeister Berthold Fischer. Vor einer Garage könne also kein gewerteter Stellplatz ausgewiesen werden. Das allerdings gelte bereits jetzt, betonte er.

Zunächst hatte die Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, pro Wohneinheit unabhängig von deren Größe zwei Stellplätze und gegebenenfalls die notwendigen Besucherparkplätze vorzuschreiben. Bislang war pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze auszuweisen, wobei Dezimale aufgerundet werden. Der Forderung von Gemeinderat Peter Kaiser sogenannte Singlewohnungen anders zu bewerten, schlossen sich die anderen Gemeinderäte an und beschlossen entsprechend die neue Stellplatzsatzung der Gemeinde Mönchweiler.