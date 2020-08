von Cornelia Putschbach

Einen Teil ihrer Sommerferien verbringen die beiden Jugendlichen Sara Bäum und Marius Müller-Kauter mit einem Ferienjob beim Bauhof der Gemeinde Mönchweiler. Mit ihrem auf drei Wochen zeitlich begrenzten Einsatz sind die beiden zufrieden. Sie sagen: „Wir wurden super aufgenommen und fühlen uns richtig dazugehörig“. Am vorletzten Tag ihres Arbeitseinsatzes sind die beiden am Kriegerdenkmal dabei, Beete und Flächen auf Vordermann zu bringen.

Klassenzimmer auf Schulstart vorbereitet

Während ihres Einsatzes als Ferienjobber wurden sie an vielen Stellen der Gemeinde mit unterschiedlichen Aufgaben betraut. So wurden die Klassenzimmer in der Gemeinschaftsschule für den Schulstart unter Corona-Bedingungen vorbereitet. Dafür wurde auch verschiedenes Mobiliar ausgeräumt. Auch auf dem Friedhof erforderte Corona einen Einsatz: Es musste für eine Trauerfeier nach vorgeschriebener Abstandsregel bestuhlt werden. Beim Aufbau eines Podestes für die Seilbahn am Spielplatz durften sie ebenfalls Hand anlegen.

Schweißtreibende Grünanlagen-Pflege

Den größten Teil ihrer Arbeitszeit beschäftigten sie sich jedoch mit dem umfangreichen Grün in Mönchweiler. Unkraut jäten stand oft und reichlich auf dem Plan. „Wenn es trocken ist, kann man sich auch mal absetzen“, erläutert Sara die Vorteile des Sommerwetters. Am anstrengendsten sei jedoch die große Hitze der vergangenen Wochen, gewesen, berichten die beiden. Unter der sengenden Sonne floss viel Schweiß.

Schon konkrete Pläne für die Zeit danach

Für beide Jugendlichen ist der Ferienjob naturgemäß eine Zwischenstation. Marius wird im kommenden Schuljahr an der Gemeinschaftsschule nach der zehnten Klasse seinen Abschluss machen und auf die Feintechnikschule wechseln. Sein Ausbildungswunsch ist Systemelektroniker.

Ziel ist das Psychologiestudium

Sara hat die Schule bereits abgeschlossen. Nach dem Abitur machte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr. Das Ziel ist ein Studienplatz im Fach Psychologie. Die Bewerbungen laufen und haben sich dank Corona etwas verzögert, berichtet sie. Bei ihrer Arbeit im Bauhof hat die Corona-Pandemie die Arbeit der beiden Ferienjobber nicht beeinträchtigt, wie sie sagen. Die Schule war verwaist und draußen im Beet sind die Kontakte sowieso eher gering.

Bislang nur sporadisch Ferienjobber im Einsatz

Auch in der Vergangenheit waren bei der Gemeinde Mönchweiler immer mal wieder Ferienjobber im Einsatz. Allerdings erfolgte die Besetzung solcher Stellen bislang nur sporadisch. Wenn für Sara und Marius jetzt die arbeitsreichen Wochen zu Ende gehen, folgen ihnen bereits die beiden nächsten Ferienjobber.

Die Gemeindeverwaltung ist mit dem diesjährigen Auftakt mehr als zufrieden. „Es ist so positiv gelaufen, dass wir uns gut vorstellen können, das regelmäßig anzubieten“, freut sich Hauptamtsleiter Sebastian Duffner. Dass die 19-jährige Sara Bäum dabei bereits mit einem Fahrzeug des Bauhofes unterwegs sein konnte, war natürlich optimal. „Dadurch konnten die beiden ihre Arbeitsaufträge flexibel und selbständig ausführen“, so Sebastian Duffner.