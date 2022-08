von Cornelia Putschbach

Mönchweiler will die Nutzung erneuerbarer Energien vorantreiben und immer weiter in Richtung einer Energiesicherheit kommen. Jetzt verrät Bürgermeister Rudolf Fluck, wie das gehen soll – mit einer sogenannten Freiflächensolaranlage. Er hat dafür eine, bislang als Magerwiese genutzte Fläche am Waldrand, auserkoren, die mehrheitlich im Gemeindeeigentum ist.

Satte elf Hektar groß

Elf Hektar, eine Fläche von mehr als 15 Fußballfeldern, umfasst die Fläche am Mühlweg, auf der die Solaranlage entstehen soll. Sieben Hektar davon gehören der Gemeinde. „Mit den Gesprächen sind wir schon sehr weit“, berichtet Bürgermeister Rudolf Fluck.

Partner der Gemeinde Mönchweiler bei der Umsetzung der Solaranlage soll der Energieversorger EnBW werden. Auf jeden Fall möchte die Gemeinde sich auch selbst beteiligen und Anteile an der Anlage halten. Denkbar seien 51 Prozent bei der EnBW und 49 Prozent für die Gemeinde, so die Überlegungen im Rathaus.

Öffentlichen Strombedarf decken

Ziel sei es, mit dieser großen Photovoltaikanlage im Bereich des sogenannten Flugplatzgeländes an der Straße vom Gewerbegebiet ins Groppertal den gesamten, im öffentlichen Bereich der Gemeinde genutzten Strom, selber zu produzieren, so Rudolf Fluck.

Der Bereich am Flugplatzgelände habe für die Anlage die perfekte Lage, ist der Bürgermeister überzeugt. Die Fläche ist an zwei Seiten von Wald umgeben und nach Süden und Westen hin offen. Mögliche Reflektionen würden die Wohnbebauung nicht betreffen.

Weil die Wiesenfläche derzeit landwirtschaftlich zwar nicht intensiv, aber eben doch als Magerwiese, die einmal im Jahr geschnitten wird, genutzt wird, müssen dem pachtenden Landwirt auf jeden Fall eine Ersatzfläche zur Verfügung gestellt werden, betont Rudolf Fluck. Optionen gebe es. Welche umgesetzt werden, werde derzeit geprüft, so der Bürgermeister.

Als klares Ziel formuliert er, die Freiflächensolaranlage bis 2025 in Betrieb zu nehmen.

Schon andere wichtige Energieprojekte

Schon geraume Zeit in der Planung ist das neue Baugebiet Kälberwaid. Nachdem im Frühjahr alternativ zur zunächst vorgesehenen Energiegewinnung mittels der Kalten Nahwärme die Warme Nahwärme diskutiert wurde, steht jetzt fest: Es bleibt bei der Kalten Nahwärme.

„Bei der Nutzung der Warmen Nahwärme müsste das Gebiet an eine Heizzentrale mit zentraler Wärmepumpe angebunden werden. Weil diese Wärmepumpe über Strom betrieben werden müsste, müsste sich die Gemeinde ins Netz einkaufen. Das ist aktuell keine Option für uns“, sagt Bürgermeister Rudolf Fluck.

Auch Andernorts Solaranlagen in Planung

EnBW steigert seine Solar-Aktivitäten im südlichen Baden-Württemberg. Jüngst gab das Unternehmen den Startschuss zum Bau des bislang größten Solarparks im Südwesten im Landkreis Tuttlingen bekannt. Die Anlage mit gut 17 Megawatt Leistung auf einer Fläche von 15 Hektar soll ab Ende des Jahres in Emmingen-Liptingen eine Strommenge erzeugen, die rechnerisch den Bedarf von etwa 5800 Haushalten deckt. Laut EnBW sollen so Treibhausgasemissionen von rund 12.750 Tonnen Kohlendioxid vermieden werden. Auch in Langenenslingen nahe Sigmaringen plant die EnBW den Bau einer Anlage mit rund 70 Megawatt Leistung.

Weil sich die Förderlandschaft mittlerweile verändert hat, möchte man nun aber jedem Bauherrn selbst überlassen, ob er seine Wärmepumpe über die Gemeinde oder als kompatibles Gerät selbst besorgen möchte. In Zeiten steigender Gaspreise besonders attraktiv: Den Bauherrn kann für 20 Jahre ein fester Wärmepreis garantiert werden, weil der Anschluss an die Kalte Nahwärme und der Bau einer Photovoltaikanlage unter anderem für den Betrieb der Wärmepumpe für jedes Haus vorgeschrieben wird.

Auch für den Eigenbedarf möchte die Gemeinde Mönchweiler verstärkt auf Photovoltaik setzen. Auf dem Bauhof soll eine Photovoltaikanlage künftig Strom erzeugen. „Einen Kleintransporter für den Bauhof als E-Fahrzeug haben wir bereits bestellt“, berichtet Bürgermeister Rudolf Fluck. Eine Förderung für neue Photovoltaikanlagen auf Privathäusern brachte er jüngst in einer Sitzung des Gemeinderats ins Spiel.

Alternative für Gas-Heizkraftwerk gesucht

Sorgenkind der Gemeinde Mönchweiler ist aktuell das gasbetriebene Blockheizkraftwerk in der Schule. Über dieses werden per Fernwärme Schule, Alemannenhalle, Kinderhaus, Wohnpark und das Wohngebiet in der Chabeuilstraße mit Fernwärme zunehmend teurer versorgt. Auch hier möchte die Gemeinde wegkommen von der Nutzung fossiler Energien.

Denkbar sei, so Rudolf Fluck, der Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Kinderhaus und auf der Mensa. Die schon bestehende Photovoltaikanlage auf dem Schulgebäude ist in privater Hand und kann hierfür nicht genutzt werden. Mit dem durch Sonnenkraft erzeugten Strom könnte ähnlich der Technik eines Tauchsieders bei notwendiger Speichermöglichkeit das Fernwärmenetz gespeist werden, führt Rudolf Fluck bestehende Überlegungen aus. Konkrete Pläne gebe es hierfür aber noch nicht. Zu unsicher sei aktuell die Preisentwicklung und Verfügbarkeit der notwendigen Technik.

Zuletzt gibt der Bürgermeister noch seine Überlegungen zur Nutzung von Windenergie preis. „Ich verschließe mich solchen Anlagen nicht. Auf der Gemarkung sind aber keine Vorrangflächen ausgewiesen. Sie müssten außerdem auf jeden Fall den notwendigen Abstand zu Wohnbebauung haben. Photovoltaikanlagen bringen uns deshalb meiner Meinung nach im Moment große Schritte weiter.“