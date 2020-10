von Cornelia Putschbach

Das Kennenlernen von Ursel und Dieter-Eberhard Maier ist ganz eng verbunden mit einem Auslandsaufenthalt von Dieter, so sein Rufnahme, Maier in den USA, erinnern sich die beiden. Nach einem Jahr als Austauschschüler an einer High School in Michigan richteten seine Freunde eine Wiedersehensfeier aus. Allein wollte Dieter Maier dort nicht hingehen und so fiel seine Wahl einer Begleiterin auf eine Klassenkameradin seiner Schwester. Dann ging es recht schnell, erinnert sich das Jubelpaar. Einziges Problem: Ursel Maier war damals erst gute 16 Jahre alt. Ihr Vater sah eine Beziehung so jung nicht allzu gerne. Doch diese Hürde meisterten die beiden. Man traf sich viel zum Spazieren und im Kino, verraten sie mit einem Augen zwinkern. 1958, als Ursel Mick, so ihr Geburtsname, 21 Jahre alt und damit volljährig war und Dieter Maier sein Studium des Lehramts abgeschlossen hatte, folgte die Verlobung. Zwei Jahre später heirateten die beiden.

Villingen-Schwenningen Landesweiter Sicherheitstag: Polizei findet Hinweise auf Prostitution in Villingen Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Studienabschluss von Dieter Maier lebten das Ehepaar zunächst in Vöhrenbach. Dort erhielt Dieter Maier seine erste Stelle. Zehn Jahre später ging es nach Mönchweiler. Hier wurde er an der damaligen Grund- und Hauptschule Rektor. 31 Jahre bis zu seinem Ruhestand begleitete Dieter Maier dieses Amt mit viel Herzblut. Seine Ehefrau hielt ihm währenddessen den Rücken frei und kümmerte sich um Haus und die Familie mit drei Kindern.

Schwarzwald-Baar Weiterer Toter nach Corona-Infekt Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem Dieter Maier 1999 in den Ruhestand verabschiedet worden war, zog es das Ehepaar immer wieder in die USA. Zehn Jahre lang verbrachten die beiden dort, in den warmen Gefilden Floridas, die Wintermonate. In den USA lebt auch seit vielen Jahren ihr Sohn Dirk mit Familie. Sohn Lars ist Kardiologe in Regensburg und die Tochter Wenke blieb der Heimat treu und lebt in Villingen. Neun Enkel schenkten die drei Kinder Ursel und Dieter Maier. Immer einen großen Stellenwert haben und hatten im Leben von Ursel und Dieter außerdem etliche langjährige Freunde.

Villingen-Schwenningen Frustration explodiert: Mann droht am Telefon mit Bombe Das könnte Sie auch interessieren

Heute genießt das Jubelpaar den Ruhestand wieder komplett in Mönchweiler. Gerne zieht es sie zur Bewegung in die freie Natur, zu Spaziergängen in den Wald. Am Hochzeitstag wird gefeiert, allerdings in kleinerem Rahmen als ursprünglich geplant. Die Corona Pandemie macht zu ihrem Bedauern beispielsweise dem Besuch des Sohnes aus den USA einen Strich durch die Rechnung.