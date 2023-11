Reichlich dunkel ist es derzeit abends auf dem Verbindungsweg von der Brunnenstraße zum Sportplatz. Im Sommer 2012 waren dort als Baustein eines Modellprojekts „LED Netzwerk Schwarzwald“ durch die Stadtwerke bezahlte LED-Leuchten mit Solarmodul aufgestellt worden. Die Akkus der Leuchten haben mittlerweile stark an Leistung verloren. Die meisten funktionieren deshalb kaum noch. Ein Austausch des Akkus sei, so Bauamtsleiter Berthold Fischer, nicht möglich, weil sehr teuer allenfalls noch aus den USA lieferbar.

Jetzt stellt sich also die Frage, was mit den Leuchten geschehen soll. Ganz abbauen wäre die kostengünstigste Version. Dann allerdings wandeln Spaziergänger auf der „Hundegassirunde“, wie Lukas Weschle den Weg während der Diskussion des Gemeinderates bezeichnete, in diesem Bereich im Dunkeln.

Eine Umstellung auf kabelgebundene Leuchten würde nach Schätzung des Bauamtes rund 50.000 Euro kosten. Die Tiefbauarbeiten könnten mit den Arbeiten für die Verlegung des Breitbandkabels zu den Aussiedlerhöfen ausgeschrieben werden. Dieser Betrag ist vielen im Gemeinderat und auch Bürgermeister Rudolf Fluck zu hoch.

Der Gemeinderat gab dem Bauamt nun die Aufgabe mit, zu ermitteln, ob nicht neue Solarleuchten mit Mast oder neue Leuchtenköpfe auf den alten Masten eine günstigere Option seien. Allerdings mit dem Nachteil, dass dann in zehn Jahren womöglich wieder der Akku zum Problem wird.

Tatsache ist, dass sich diesen Winter in Sachen Beleuchtung nichts mehr umsetzen lässt. An dunklen Regentagen funzelt kaum mehr eine Leuchte vor sich hin. Am Abend tut noch eine von neun Leuchten ihren Dienst. Problematisch ist das vor allem auch, weil durch den Interimsstandort des Netto-Marktes im Moment der Verbindungsweg auch für den Fahrzeugverkehr freigegeben ist. Es kann also vorerst nur an die gegenseitige Rücksicht und Vorsicht der Autofahrer und Fußgänger appelliert werden.