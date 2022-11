von Cornelia Putschbach

Der Netto-Markt in Mönchweiler wird abgerissen und neu gebaut werden. Die Befürchtung, dass für die Gemeinde während dieser Zeit keine Einkaufsmöglichkeit bestehen wird, scheint sich nicht zu bestätigen.

Wie die Gemeindeverwaltung am Donnerstag in der Sitzung des Gemeinderates bekannt gab, ist während der Bauphase ein Zeltverkauf geplant.

Ursprünglich sollte der Mönchweiler Netto-Markt lediglich saniert und erweitert werden. Jüngst gab die Planungsgesellschaft BHM aus Nürtingen, die das Projekt plant, dann aber bekannt, dass besondere rechtliche Anforderungen, wie beispielsweise ein geforderter Erdbebennachweis, einen Abriss und Neubau erforderlich machen.

Baubeginn wohl im April

Jetzt liegt der Bauantrag für Abriss und Neubau vor. Der Gemeinderat von Mönchweiler stimmte dem in seiner Sitzung am Donnerstag im Bürgerzentrum zu.

Gebaut werden soll im kommenden Jahr, sagte Ortsbaumeister Berthold Fischer. Er rechnet mit einer Bauzeit „ab April bis in den Herbst hinein, ähnlich wie beim Aldi-Markt in Königsfeld in diesem Jahr“.

Verkauf in einem Zelt

Mehrere Monate lang stünde für die Gemeinde Mönchweiler dann kein Lebensmittelmarkt zur Verfügung. Doch dafür gibt es offenbar eine Lösung.

In der kommenden Woche treffe er sich mit den Verantwortlichen von Netto, um in der Gemeinde einen Standort für einen Zeltverkauf zu suchen, berichtete Bürgermeister Rudolf Fluck auf Nachfrage von Gemeinderat Wolfgang Eich.

Wo dieser Zeltverkauf stattfinden kann, steht noch nicht fest. Klar ist aber wohl, dass es nicht die Fläche neben dem Netto-Markt sein wird, die im Moment mit Erdaushub aufgefüllt wird, sagt der Bürgermeister. Wenn der Standort gefunden ist, erfordert das Zelt ebenfalls einen Bauantrag.

Ein solcher Zeltverkauf ist unter anderem bekannt von großen Festivals wie dem Southside Festival. Dort errichtet Aldi seit ein paar Jahren temporär eine Festival-Filiale. Die Fläche solcher Zelte entspricht der eines regulären Supermarkts. Von der Kühltheke bis zum Pfandautomaten ist dort alles verfügbar.

Von 800 auf 1200 Quadratmeter

Der Neubau des Netto-Marktes am Ortseingang von Mönchweiler wird sich optisch und auch von der Fläche her von der bisherigen Filiale unterscheiden. Die Verkaufsfläche wird von 800 auf 1200 Quadratmeter erhöht. Im Eingangsbereich ist ein Backshop mit Café geplant. Dieses wird auch einen kleinen Sitzbereich im Freien erhalten.

Vom Parkplatz her wird das Gebäude eine große Glasfront haben und damit wesentlich moderner daherkommen als der jetzige Bau. Anstelle des Satteldachs wird der neue Netto-Markt ein leicht geneigtes Flachdach bekommen. Auf diesem ist eine Photovoltaik-Anlage vorgesehen.

Die Zulieferung wird in etwa an der gleichen Stelle erfolgen wie jetzt. Auch die Parkplätze werden räumlich wieder zwischen dem Gebäude und der L181 liegen. 54 Stellplätze sind geplant. Für jeweils zwölf Stellplätze müsste ein Laubbaum gepflanzt werden. Vorgesehen sind mehr, nämlich sechs Bäume.

Um den bestehenden Lebensmittelmarkt erweitern zu dürfen, muss der bestehende Bebauungsplan angepasst werden. Der Gemeinderat hat den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplanverfahren bereits gefasst. Der Gebietstypus wird vom Mischgebiet in ein Sondergebiet „Großflächiger Lebensmitteldiscounter“ geändert. Die Änderung des Bebauungsplans befindet sich derzeit in der Offenlage.