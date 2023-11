Dieser Zirkus ließ die Herbstferien für 85 Kinder in Mönchweiler unvergesslich werden. Sie kamen als kleine Stars in der Manege ganz groß raus und hatten sich am Samstag bei der Aufführung im Zirkuszelt ihren Beifall mehr als verdient. Es war eines der Projekte des Zukunftsausschusses von Mönchweiler, die in diesem Jahr ganz toll ankamen. Umgesetzt wurde die Idee mit dem Team des Projektzirkus Piccolo rund um dessen Zirkuschefin Monika Riedesel.

Vier Tage lang probten die Kinder. Manch einer der Teilnehmer wuchs bei der Aufführung über sich hinaus. Aufregung war den Kindern meist nur anzusehen, wenn man ganz genau hinschaute. Knapp 600 Zuschauer kamen am Samstagnachmittag ins Zirkuszelt in den Bürgerpark. Freie Plätze waren schnell Mangelware, und sogar die Popcornmaschine geriet an ihre Grenzen. „Wir sind ausverkauft!“, freute sich Jugendkoordinator Patrick Haas.

Die Aufführung gestalteten die kleinen Artisten mit ganz viel Hingabe. Gleich zum Auftakt begeisterten die Akrobaten auf dem Drahtseil. Gekonnt balancierte der eine oder andere, genauso wie anschließend noch eine Gruppe Kinder Teller auf einem Stock drehte. Weiter ging es mit Bodenakrobatik, Jongleuren, einer Hula-Hoop-Gruppe und Trapezkünstlern. Einige von ihnen kletterten bis fast unters Zeltdach. Unterhaltsam durchs Programm führte die Clowns-Truppe. Auch die Zuschauer waren vor ihrem Schabernack nicht sicher, und den einen oder anderen Zaubertrick hatten sie ebenfalls parat.

Den Schlussapplaus hatten sich nach der Aufführung nicht nur die Akteure in der Manege verdient. Auch für die Arbeit des Zukunftsausschusses rund um Jugendkoordinator Patrick Haas und die Unterstützung des Bauhofs der Gemeinde mit dessen Leiter Jürgen Schwarzwälder gab es jede Menge Beifall. Ohne deren Unterstützung hätte das Wetter die Aufführung leicht in die Knie zwingen können. Sei es der Hackschnitzelweg zum Zelt oder das wachsame Auge auf die Stromversorgung, auch hinter den Kulissen gab es viel zu erledigen.

„Es war eine ganz tolle Woche“, war Haas nach der Aufführung begeistert. Was mit dem Zukunftsausschuss entstanden ist, sei für die Gemeinschaft und den Ort ein echter Gewinn, freute er sich. Damit verbunden hatte er das Versprechen parat: „Wir versuchen weiterzumachen, auch wenn die Fördergelder des Bundes auslaufen.“

Bürgermeister Rudolf Fluck schloss sich der Begeisterung an. Er erinnerte daran, dass der Zukunftsausschuss in der Herbstferienwoche nicht nur den Zirkus, sondern auch die Halloween-Party auf die Beine gestellt hatte. Man wolle seine Arbeit möglichst weiter unterstützen. „Unser Kapital sind unsere Kinder“, sagte Fluck und fand damit Zustimmung beim Publikum.

Der Zukunftsausschuss Im Frühjahr wählten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Mönchweiler ihren Zukunftsausschuss. Damit sollen sie am Zukunftspaket der Gemeinde beteiligt werden und eigene Projektideen umsetzen können. Für die Projekte steht dem Zukunftsausschuss für dieses Jahr ein ganz beachtliches Budget von 50.000 Euro zur Verfügung. Ebenso wie das Gehalt für die 50-Prozent-Stelle des Jugendkoordinators wird dieses aus Fördermitteln des Bundesprogramms „Das Zukunftspaket für Bewegung, Kultur und Gesundheit“ bestritten. Weitere 5000 Euro sieht der Gemeindehaushalt für Kinder- und Jugendprojekte vor. Bislang organisierte der Ausschuss beispielsweise den Kinder- und Familientag der Mönchweiler Vereine, den Actiontag am Sportplatz, ein Bobbycar-Rennen, eine Halloween-Party und jetzt den Zirkus.