von Cornelia Putschbach

In einer Zeit, die von viel Unsicherheit über die weitere wirtschaftliche Entwicklung geprägt ist, gilt es für die Städte und Gemeinden, ihren Haushalt für das kommende Jahr aufzustellen. So ist das auch in Mönchweiler. Die Gemeinde profitierte viele Jahre von hohen Gewerbesteuereinnahmen. Diese waren für den kommunalen Haushalt so einträglich, dass Mönchweiler trotz hoher Investitionen in den vergangenen Jahren nach wie vor schuldenfrei ist.

Seltene Einigkeit

Ganz wichtig ist es den drei im Gemeinderat vertretenen Gruppierungen CDU, Unabhängige Bürger (UB) und SPD sowie auch der Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Rudolf Fluck, auch weiterhin verantwortungsvoll zu wirtschaften, so die einhellige Meinung.

Erste Ansätze diskutiert

Jetzt waren die Gruppierungen aufgerufen, ihre Vorschläge für den neuen Haushalt einzureichen. Ebenso hat auch die Gemeinschaftsschule ihren Budgetbedarf berechnet und darüber hinausgehenden Beschaffungsbedarf angemeldet. Welche Haushaltsmittel dann letztlich bereitgestellt werden können, darüber hat der Gemeinderat später zu entscheiden. Einzelne Ansätze wurden aber bereits jetzt diskutiert.

Im Bereich des Kinderhauses Mönchweiler haben die Arbeiten für dessen Erweiterung begonnen. Dieses Projekt ist für den Haushalt 2023 eines der vordringlichsten.

Die gemeinsame Schnittmenge über die Gruppierungen hinweg ist groß. Allem voran möchte man begonnene Arbeiten wie die Erweiterung des Kinderhauses und der Schule sowie die Erschließung des Baugebiets Kälberwaid und auch die Ausweisung eines Kleingewerbeparks am Fohrenwald vorantreiben.

Flüchtlingsunterbringung an der Hindenburgstraße?

Zudem steht bei allen die Schaffung einer Lösung für die Flüchtlingsunterbringung auf der Agenda. Die UB hält es für notwendig, eine weitere Unterkunft zu bauen. Als Standort sieht sie einen Platz an der Hindenburgstraße, wo die Gemeinde demnächst ein ihr gehörendes Haus abbrechen wird. Auch die SPD fordert, dass die Gemeinde Handlungsfähig bleiben müsse. Für die CDU sprach sich Peter Kaiser dafür aus, dass man die Zahl der Unterkünfte nicht „zu sehr auf Kante nähen“ dürfe. Bürgermeister Rudolf Fluck sieht die Gemeinde bei der Anzahl der vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten dagegen im Moment gut aufgestellt.

Sonnenstrom vom öffentlichen Dach

Weiter stimmen die Gruppierungen beim Ausbau von Solarenergie überein. Auf möglichst vielen öffentlichen Gebäuden sollen Photovoltaikanlagen installiert werden. Kritischere Töne gab es für den Bau einer Flächensolaranlage. Hier sieht zum Beispiel Wolfgang Eich (UB) einen Konflikt mit möglicher landwirtschaftlicher Nutzung. Für die SPD haben „weitere und vorgezogene Investitionen zum Energiesparen und zu Energieerzeugung“ oberste Priorität.

Das Feuerwehrgerätehaus ist 90 Jahre alt und erfüllt damit nur noch schwerlich die Anforderungen an eine moderne Feuerwehrarbeit. Zunächst sollen unmittelbar notwendige Umbauten erfolgen. Langfristig denkt die Gemeinde über einen Ersatz fürs Gerätehaus nach.

Zu guter Letzt haben alle drei Gruppierungen eine Modernisierung des 90 Jahre alten Feuerwehrhauses auf der Liste. Erste Maßnahmen müssten dabei die Anpassung an das neue Fahrzeug sein und die Schaffung von Sanitärräumen für weibliche Aktive der Wehr. Langfristig soll auf Grundlage eines Feuerwehrbedarfsplans entschieden werden, den im kommenden Jahr ein externes Büro aufstellen soll.

Straßenarbeiten ab dem „Adler“

Im Bereich des Straßenunterhalts möchte die CDU außerdem den Straßenbelag im Bereich des Gasthofs „Adler“ bis zum Sportplatzweg erneuert wissen. Die Gemeinde werde das auf jeden Fall umsetzen, weil „der Zustand ein wirkliches Ärgernis“ ist, so Bürgermeister Rudolf Fluck. Langfristig soll die Herdstraße in ein Landesentwicklungskonzept aufgenommen und dann komplett saniert werden.

Gemeinschaftsschule will mehr – aber wofür?

Eine eingehende Diskussion gab es um die Budget- und Mittelanforderung der Mönchweiler Gemeinschaftsschule. Diese beantragte für ihr bisheriges jährliches Budget von 80.000 Euro eine Inflationsanpassung. Alexander Pfliegensdörfer vom Rechnungsamt der Gemeinde bezweifelt allerdings die Notwendigkeit für die Erhöhung: „In den vergangenen Jahren hat die Schule ihr bisheriges Budget oft nicht ausgeschöpft.“

Budget für Sportgeräte fraglich

Ein weiteres Budget von rund 40.000 Euro erhofft sich die Schule für Sportstättenausrüstung, um Sportgeräte im wesentlichen für die Alemannenhalle zu beschaffen. Gemeinsam mit dem Turnverein hat man eine Liste der zu ersetzenden oder neu zu beschaffenden Geräte erstellt. Verein und Schule nutzen die Ausstattung der Alemannenhalle gemeinsam.

Gespräche mit Turnverein und Schule

Aus den Reihen des Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung wurden allerdings erhebliche Zweifel am notwendigen Umfang der Beschaffungen laut. Aus den Reihen der Schule war in der Sitzung kein Vertreter anwesend, der Fragen hierzu hätte beantworten können. Eine Entscheidung über erforderliche Haushaltsmittel soll nun nach einem weiteren Gespräch mit Turnverein und Schule erfolgen.