von Cornelia Putschbach

Entsprechend der gemeinsamen Empfehlung des Gemeindetages, des Städtetages und der Landeskirche für das gesamte Bundesland hebt auch die Gemeinde Mönchweiler die Betreuungsgebühren für ihr Kinderhaus zum neuen Kindergartenjahr um 2,9 Prozent an.

Damit bleibt Mönchweiler aber weiterhin erheblich unter den empfohlenen Gebührensätzen. Statt der durch das Landesgremium angestrebten Kostendeckung von 20 Prozent erreicht die Gemeinde Mönchweiler nur rund zwölf Prozent. Teurer wird dagegen das Essen der Mensa. Hierfür belaufen sich die Preise künftig auf 2,30 bis fünf Euro.

Das ist eine bewusste Entscheidung des Gemeinderates. Man möchte, so betonte auch jetzt noch einmal Gemeinderat Peter Kaiser, familienfreundlich sein und damit gleichzeitig günstiger als das Umland. „Für Familien soll Mönchweiler ein guter Wohnort sein. Die Betreuungsgebühren sind ein Punkt, der da dazu gehört“, so Peter Kaiser weiter.

Sein Kollege Wolfgang Eich fügt an: „So lange es der Haushalt hergibt, wollen wir das auf jeden Fall so handhaben. Im Vergleich zur Landesempfehlung spart eine Familie mit einem Kind für die Ganztagsbetreuung in der Krippe bei uns 1092 Euro jährlich. Bei einem Kind über drei Jahren in der Gruppe mit der verlängerten Öffnungszeit sind es immerhin rund 300 Euro jährlich.“

Gemeinderat David Löttrich hätte als einziger aus dem Gremium in diesem Jahr gerne auf die 2,9-prozentige Erhöhung verzichtet. Das Kinderhaus sei so oft geschlossen gewesen. „Da passt eine Erhöhung für mich nicht in diese Zeit“, sagt er. Die Erhöhung hätte er gerne um ein Jahr verschoben und dann höher gesetzt. Dem Argument der Schließzeiten hielt Lukas Weschle entgegen, dass die Gebühren für diese Zeiträume nicht erhoben wurden. Am Ende stimmte der Gemeinderat mit der Gegenstimme von David Löttrich für die vorgeschlagene Erhöhung.

Die erhebliche Deckungslücke für das Essen der Schulmensa möchte der Gemeinderat dagegen verringern. Bislang kostet das Essen 2,50 Euro und Kinder unter drei des mitversorgten Kinderhauses bezahlen 1,25 Euro pro Essen.

Künftig kostet das Essen für Kinder unter drei 2,30 Euro, für Kinder über drei sowie Schüler 3,50 Euro und für Erwachsene fünf Euro. Bislang seien nur rund 30 Prozent der Kosten gedeckt worden, errechnet Kämmerer Gebhard Flaig. 50 bis 80 Essen werden in der Mensa täglich frisch für die Schule gekocht, 35 Essen für das Kinderhaus. Dafür beschäftigt die Gemeinde zwei Köche, zwei Mitarbeiter als Hilfspersonal und für das Kinderhaus zudem eine Hauswirtschafterin.

„Der Einkauf für unser Essen erfolgt regional. Fleisch kaufen wir beim Metzger. Hier kommt kein im Konvektomaten erwärmtes Essen aus irgendeiner Großküche auf den Tisch. Diese Art der Essenszubereitung ist für uns ein Beitrag zur Erziehung zu bewusstem Essen. Bei dieser Qualität wollen wir unbedingt bleiben“, betont Bürgermeister Rudolf Fluck.