von Cornelia Putschbach

Entlang des außerörtlichen Bereichs der Fichtenstraße müssen in Mönchweiler vier Bäume und am Kriegerdenkmal ein Baum der Motorsäge zum Opfer fallen. Die Bäume sind krank und nicht mehr standsicher. Das hat das Gutachten eines Sachverständigen im Auftrag des Ortsbauamts von Mönchweiler ergeben.

Mindestens einmal jährlich werden die Bäume im Gemeindegebiet von Mönchweiler vom Ortsbauamt hinsichtlich ihrer Standfestigkeit und Sicherheit überprüft. Sollten einzelne Äste oder gar der ganze Baum die Verkehrssicherheit gefährden, muss die Gemeinde tätig werden. Die jetzt betroffenen Bäume sind laut des Gutachtens nicht mehr zu retten. Die Bäume seien zunächst vom Boden aus untersucht worden, so der Gutachter. Bei zwei Bäumen erfolgte zusätzlich eine sogenannte Arbotom-Schalltomographie mit Wurzeldiagnostik.

Problem Eschentriebsterben

Beim ersten Baum in der Fichtenstraße, einem Bergahorn, stellte der Gutachter so beispielsweise fest, dass er sich im Absterbeprozess befindet. Nach Entnahme des umfangreichen Totholzes wäre keine ausreichende Krone mehr vorhanden, um den Baum zu versorgen. Dem nächsten Baum, einer Zitterpappel, bereiten laut Gutachten die Bohrlöcher eines Pappelbohrers massive Probleme. Bei starker Windeinwirkung bilden sie eine Sollbruchstelle. Mehrere Eschen in der Fichtenstraße sind vom Eschentriebsterben befallen. Bei zwei Eschen ist dies so stark, dass nach einer erforderlichen Totholzentnahme nicht mehr genügend grüne Masse für eine Vitalisierung vorhanden ist.

Ein Ersatz für jeden Baum

Am Kriegerdenkmal ist der Hauptstamm eines Bergahorns im Absterbeprozess. Nur ein Starkast über dem Gehweg entlang der Hindenburgstraße zeigt noch Belaubung. Der Gutachter sieht auch hier die Verkehrssicherheit nicht mehr als gegeben und hält den Baum auch nicht mehr für sanierungsfähig. Dem Bauhof der Gemeinde bleibt deshalb nur das Fällen dieser fünf Bäume. Für jeden Baum wird es eine Ersatzbepflanzung geben. Sowohl in der Fichtenstraße als auch am Kriegerdenkmal soll der Alleencharakter erhalten bleiben. Das machte Bürgermeister Rudolf Fluck deutlich.