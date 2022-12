von Cornelia Putschbach

Der Auftrag für ein neues sogenanntes Hilfeleistungs-Löschfahrzeug (HLF 10) für die Feuerwehr Mönchweiler wird jetzt vergeben. Doch in der Garage steht das Fahrzeug deshalb noch lange nicht. Der Grund: Die angekündigte Lieferzeit für das Fahrgestell mit Aufbau liegt im Jahr 2025.

Bis es zur Auftragsvergabe kommen konnte, galt es in Mönchweiler einige Hürden zu überwinden. Um das Verfahren aufgrund der erforderlichen europaweiten Ausschreibung rechtssicher zu machen, bestand die Gemeindeverwaltung darauf, eine Agentur zu beauftragen. Die Feuerwehr hatte aber bereits umfangreiche Vorarbeit geleistet.

Gar keine Angebote eingegangen

Bei der Ausschreibung habe die Agentur die Bewertungskriterien der Feuerwehr im Wesentlichen übernommen und lediglich rechtskonform angeglichen, berichtete Kommandant Gerd Wimmer jetzt. Ausgeschrieben wurde in fünf Losen: Fahrgestell mit Aufbau, feuerwehrtechnische Beladung, Beladung Atemschutzausrüstung, feuerwehrtechnische Geräte und die Tragkraftspritze. Für die Lose eins bis drei wurde jeweils nur ein Angebot abgegeben. Für die Lose vier und fünf sind keine Angebote eingegangen.

In der Sitzung des Gemeinderates verfolgen die Kommandanten der Feuerwehr Mönchweiler die Auftragsvergabe für das neue Löschfahrzeug: Kommandant Gerd Wimmer (rechts) sowie seine Stellvertreter Manuel Weißhaar (zweiter von rechts) und Marcel Cattarius (links). | Bild: Cornelia Putschbach

Insbesondere betreffend des Loses mit dem Fahrgestell sei er erstaunt, dass nur ein Angebot eingegangen sei, so Gerd Wimmer. Aus Erfahrung wisse er, dass normalerweise mehrere Angebote eingingen. Derzeit sei es aber so, dass die Hersteller ihre Preise nicht längerfristig zusagen könnten. Das Risiko sei ihnen zu groß. Es sei zu viel Bewegung im Markt.

Auslieferung im Sommer 2025

„Das Fahrzeug, für das jetzt der Auftrag erteilt werden soll, entspricht dem, was die Feuerwehr Mönchweiler braucht und möchte“, bestätigte Gerd Wimmer in der Sitzung auf Nachfrage eines Gemeinderates. Das neue Fahrzeug wird ein Fahrgestell Mercedes-Benz Atego 1530 F 4x4, also mit Allradantrieb, und mit feuerwehrtechnischem Aufbau sein. Geliefert wird es von der Herbolzheimer Firma Wiss zu einem Preis von 445 096 Euro. Die Auslieferung ist aufgrund der derzeitigen Lieferprobleme bei Fahrgestellen für Lastwagen auf Sommer 2025 geplant.

Für die feuerwehrtechnische Beladung erhält die Firma Wilhelm Barth aus Fellbach den Auftrag. Hierfür fallen weitere 85 677 Euro an. Das gleiche Unternehmen wird auch die Atemschutzausrüstung liefern. Diese schlägt mit 27 710 Euro zu Buche. In den Haushalt stellt der Gemeinderat auf Grundlage dieser Ausschreibungsergebisse sowie der weiter notwendigen Ausschreibungen eine Verpflichtungsermächtigung mit 640 000 Euro für das Jahr 2025 ein.

Weiter Hoffen auf Angebote

Die feuerwehrtechnischen Geräte und die Tragkraftspritze, für die keine Angebote eingingen, können später aufgrund des vergleichsweise geringen Auftragsvolumens noch einmal, dann aber nur national deutschlandweit, ausgeschrieben werden. Er gehe davon aus, dass es dann auf jeden Fall Angebote gebe, sagte Gerd Wimmer.

Keine Antwort konnte die Gemeindeverwaltung auf eine kritische Nachfrage von Gemeinderat Willy Storz nach der Preisbindung der Angebote geben. „Das klären wir ab. Nicht, dass wir dann doch noch Schiffbruch erleiden“, versprach Bürgermeister Rudolf Fluck.