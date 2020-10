von Cornelia Putschbach

Egal, ob die Sonne scheint, es regnet oder sogar schneit – seit zehn Jahren brechen in Mönchweiler die Mittwochswanderer regelmäßig zu ihren Kurztouren auf. „Jeder Schritt hält fit“ lautet die Devise, die Dietmar Eberhard als Organisator der Gruppe verfolgt. Jeden Mittwoch um 14 Uhr ist Treffpunkt am Weiherdamm. Von da aus geht es zu Wanderungen, die alle eines gemeinsam haben: Sie sind nicht wesentlich länger als sechs Kilometer und dauern rund zwei Stunden. In den vergangenen zehn Jahren fiel, egal welches Wetter herrschte, so gut wie keine der Wanderungen aus. Lediglich Corona zwang die Wanderer zu einer Pause. 15 Wochen musste pausiert werden.

Vor zehn Jahren entstand beim damaligen Vorsitzenden des Schwarzwaldvereins Mönchweiler, Diemar Eberhard, die Idee, solche Wanderungen anzubieten, um Menschen für die Bewegung in der freien Natur zu begeistern. „Zur Förderung der Gesundheit trägt jeder einzelne Schritt bei“, weiß Dietmar Eberhard.

Kein Verein

Der lockere Kreis der Teilnehmer der Mittwochswanderungen hat sich im Laufe der vergangenen zehn Jahre immer wieder geändert. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht notwendig und so gibt es auch keinerlei Verpflichtung. Einige Teilnehmer haben über die Mittwochswanderungen ihre Begeisterung für das Wandern in der Gruppe entdeckt und sich dem Schwarzwaldverein angeschlossen. „Vor allem beim Eintritt ins Rentenalter orientiert sich manch einer neu und kommt so zu unserer Gruppe dazu“, hat Dietmar Eberhard beobachtet.

Kleine Freuden am Wegesrand

Rund zehn Teilnehmer sind bei den Wanderungen über all die Jahre durchschnittlich dabei. Der eine häufiger, der andere seltener. Für sie alle sind gar nicht so sehr die besonderen Höhepunkte einer Wanderung wichtig, sondern das Entdecken der vielen kleinen Dinge am Wegrand. Dietmar Eberhard erinnert sich, dass Johann Pechmann, der auch die Verbindung zum Mönchweiler Initiativkreis Generationenbrücke herstellte, ein echter Pilzfachmann war und so immer wieder Interessantes zu Pilzen parat hatte. Auch der Vogelflug oder, wie erst in der vergangenen Woche, ein ganz neu geborenes Kälbchen auf einer Weide, ziehen das Interesse der Wanderer auf sich und werden bestaunt.

In der Regel führen die Wanderungen in die nähere Umgebung der Gemeinde Mönchweiler. Gelegentlich wird aber auch das Auto bestiegen und dann geht es zum Beispiel zur Wutachflühe oder an den Wartenberg. Über die Jahre habe sich eines außerdem gezeigt, so Dietmar Eberhard: Die abschließende Einkehr sei allen wichtig, denn für die Teilnehmer ist nicht nur die Bewegung, sondern auch der Kontakt zu anderen ein entscheidender Grund für die Teilnahme an den Mittwochswanderungen.