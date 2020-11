von Cornelia Putschbach

Jeder Punkt zählt, wenn die fünf Jungs montags in der Tischtennisgruppe der Gemeinschaftsschule Mönchweiler mit Hans Jürgen Petrasek an der Platte stehen. In Kooperation mit dem Tischtennissportverein Mönchweiler läuft dieses Projekt hier bereits im zweiten Jahr. Wegen Corona ist die Gruppe allerdings wesentlich kleiner als zuvor.

Herausforderungen für Schule und Verein

Schule und Vereine müssen sich den Herausforderungen der Pandemie im Moment unter vielerlei Gesichtspunkten stellen. Während in den Tischtennisvereinen die Schläger seit Beginn des Monats neuerlich ganz ruhen müssen, darf der Schulsport an die Platten. Allerdings dürfen Klassen auch in Arbeitsgemeinschaften oder Projekten derzeit nicht gemischt werden. Und so trainiert Hans Jürgen Petrasek aktuell nur mit fünf Schülern der Klasse fünf.

In Mönchweiler haben die Schüler der Lerngruppen fünf und sechs im Rahmen des Projekts In-Ta die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Angeboten zu wählen. In-Ta steht für Interessen und Talente Die Angebote sind ebenso vielfältig wie die Interessen und Talente der Schüler. So stehen Natur und Technik, Handwerk und Technik, Musik, Sport, Theater, Tanz oder auch das Nähen mit abschließenden Nähmaschinen-Führerschein zu Auswahl. Halbjährlich wechseln die Schüler jeweils in andere Angebote und können sie Vieles entdecken, mit dem sie sich ansonsten vielleicht nie beschäftigt hätten.

Sportliche Leidenschaft nach der Pensionierung

So auch die fünf Jungs in der Tischtennisgruppe von Hans Jürgen Petrasek. Er selbst war früher Lehrer am Villinger Wirtschaftsgymnasium und an der David-Würth-Schule in Schwenningen. Nachdem er in der Jugend selbst viel Tischtennis spielte, hatte er es zwischenzeitlich zugunsten des Volleyballs an den Nagel gehängt. Jetzt, nach seiner Pensionierung, genießt er es, der alten Leidenschaft im Tischtennisverein wieder nachzugehen. An der Gemeinschaftsschule Mönchweiler und an der Villinger Klosterringschule ist er als außerschulischer Trainer im Einsatz.

Für Konstantin, Marco, Dewi, Dustin und Davide bringt die wöchentliche Tischtennisstunde viel Spaß. Vorhand, Rückhand und Anspiel fordern die Jungs. Bei den Trainingseinheiten achtet Hans Jürgen Petrasek nicht nur darauf, ob die Punkte an der Platte erzielt werden, sondern vor allem auf das wie. Schließlich sollen die Schüler die Grundlagen solide lernen. Marco möchte nach dem Projekt in einem Tischtennisverein weiter trainieren. Die anderen vier werden ganz gewiss auf dem Pausenhof, im Urlaub oder im Schwimmbad mal wieder zu Tischtennisschläger greifen.