Armin Frank hat in einer Feierstunde die Staufermedaille überreicht bekommen. Die höchste Auszeichnung, die das Land Baden-Württemberg zu vergeben hat, hat der Ehrenbürger der Gemeinde Mönchweiler für seine jahrzehntelangen Verdienste um das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement erhalten.

Zahlreiche Freunde und Wegbegleiter, in erster Linie aber Unterstützer seines einzigartigen und vorbildlichen Engagements zum Wohl seiner Mitmenschen, kamen ins Bürgerzentrum. Dort überreichte Marion Gentges, Ministerin für Justiz und Migration, die Auszeichnung. In ihrer Laudatio würdigte sie Armin Frank als „herausragende Persönlichkeit, die sein Wirken in den Dienst der Gesellschaft stellt.“

Das soziale Engagement von Armin Frank begann bereits im Kindesalter. Bereits im Alter von zehn Jahren habe er in der Siedlung in seiner Heimat bei Düsseldorf, wo er aufwuchs, zusammen mit seinen Spielkameraden eine Nachbarschaftshilfe für alleinstehende, ältere Menschen organisiert. „Diese Zeit war prägend“, so die Ministerin.

In Mönchweiler sind die Spuren seines ehrenamtlichen bürgerschaftlichen Engagements bis heute unübersehbar. Als Initiator und jahrelangem Vorsitzenden hat er mit der Generationenbrücke eine Einrichtung geschaffen, die mittlerweile als Musterbeispiel für generationsübergreifendes Miteinander gilt. „Sie haben früh erkannt, was Generationenarbeit bedeutet“, sagte die Ministerin, die Armin Frank als Visionär bezeichnete.

Auch auf anderer Ebene war Frank aktiv. So saß er beispielsweise 16 Jahre für die SPD im Gemeinderat und führte den Ortsverband über viele Jahre. Zudem war er Schöffe am Landgericht.

Landrat Sven Hinterseh nannte den Geehrten eine „Triebfeder für ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement.“ Das Modell der Generationenbrücke müsste man auf jede Kommune im Landkreis adaptieren. Hinterseh vergaß auch nicht, Franks Engagement für das Innovationsnetzwerk Schwarzwald-Baar-Heuberg zu erwähnen, wo Frank ebenfalls maßgeblich beim Aufbau beteiligt war.

Landtagsabgeordnete Martina Braun (Grüne) sagte, Armin Frank habe „früh erkannt, wie wichtig Generationenarbeit im sozialen Gefüge ist.“

Bürgermeister Rudolf Fluck bedankte sich bei dem Geehrten für die jahrelange, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Zur Ehre durfte sich Frank in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen.

Der Jubilar selbst gab sich in seiner charakteristisch-bescheidenen Art zurückhaltend, fast demütig dankbar. „So gerührt wie heute war ich lange nicht“, sagte er ob der zahlreichen Dankesworte. Frank bezeichnete sich selbst als Mit-Mensch. „Mit anderen, mit vielen.“ Er bedankte sich seinerseits bei den vielen Menschen, die ihn in seinem ehrenamtlich-bürgerschaftlichen Engagement seit vielen Jahren unterstützen. Und gefühlt gibt es keinen Bürger in Mönchweiler, den er nicht in irgendeiner Weise zur Mithilfe bei Projekten motiviert und begeistert hat.