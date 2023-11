Wenn im April das Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“ für Mönchweiler ausläuft, können die geförderten Baumaßnahmen auf eine tolle Erfolgsgeschichte zurückblicken. Darüber sind sich Gemeinde Mönchweiler und Jasmin Rapphold, die Projektbetreuerin der Stadtentwicklungsgesellschaft „Steg“ einig.

Noch sind letzte Baumaßnahmen, wie beispielsweise der Abriss eines alten Wohngebäudes in Gemeindebesitz in der Hindenburgstraße, vorgesehen. 1,4 Millionen Euro Rest sind im Förderrahmen noch verfügbar. Auch die sollen noch verbaut werden. Insgesamt kann schon jetzt ein Resümee des Landessanierungsprogramms für Mönchweiler gezogen und ein Ausblick auf die Zukunft gewagt werden.

Im Dezember 2014 wurde die Gemeinde Mönchweiler durch das Regierungspräsidium mit einer Fläche von rund 13 Hektar und 77 Hauptgebäuden in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Während der Laufzeit konnte durch einen engen Kontakt zum Regierungspräsidium mehrfach eine Aufstockung der Fördermittel für Mönchweiler erreicht werden.Gefördert wurden Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Doch was bedeutet das konkret? Ein Großteil der Fördermittel floß an die Gemeinde Mönchweiler. Doch auch private Eigentümer konnten in 14 Maßnahmen mit insgesamt 306.000 Euro Fördermitteln profitieren. Zahlreiche Eigentümer versetzten mit Fördermitteln ihre Häuser in einen modernen sowie energetisch zeitgemäßen Zustand und schafften damit optisch und fürs Klima einen Mehrwert für alle.

Die privaten Eigentümer hatten das Sanierungsprogramm zunächst nur zögerlich angenommen, erinnert sich Bürgermeister Rudolf Fluck. Mit der Einführung kostenloser Sanierungssprechstunden durch Jasmin Rapphold konnten mehr Private für die Umsetzung von Maßnahmen gewonnen werden.

Rathaus der große Gewinner

Größter Gewinner dieses Landessanierungsprogramms war fraglos die Gemeinde Mönchweiler selbst. Das Rathaus von Mönchweiler wurde komplett saniert und umgebaut. Ein neuer Bürgersaal ist im Dachgeschoss entstanden. An der Rückseite des Gebäudes wurde ein Treppenhaus mit Liftanlage angebaut.

Ein neuer Mittelpunkt für die Gemeinde wurde mit dem Umbau des alten katholischen Pfarrsaals zu einem Bürgerzentrum geschaffen. Im September 2016 wurde das Kinderhaus eröffnet und auch die Erweiterung des Kinderhauses wird jetzt durch das Landessanierungsprogramm gefördert.

„Die Gemeinde Mönchweiler kann mit Stolz auf das Erreichte zurückblicken und mit Zuversicht auf das, was kommt“, betont Jasmin Rapphold.

Bereits im Herbst kommenden Jahres wird die Gemeinde Mönchweiler einen Antrag für die nächste Aufnahme ins Landessanierungsprogramm stellen. Das Gebiet soll im Wesentlichen die gesamte Herdstraße, die Mühlenstraße, die Albert-Schweitzer-Straße, die Eintracht- und die Gartenstraße umfassen.