„Wir haben schon länger nach einer Lösung für unser Unternehmen gesucht. Es musste eine Nachfolgeregelung gefunden werden. Das war ein langer Prozess und es war keineswegs einfach, die richtige Entscheidung zu treffen“, berichtet Heinz-Jürgen Hezel.

Wie die Firma Hezel am Mittwoch mitteilte, ist ein neuer Mehrheitseigner rückwirkend zum Jahresbeginn eingestiegen. In diesem Jahr feiert das Recyclingunternehmen Hezel in Mönchweiler sein 75-jähriges Bestehen. Dieses Jahr bringt in der Unternehmensgeschichte nun aber auch eine ganz entscheidende Veränderung mit sich.

Das ist die Übernahme durch das Rottweiler Entsorgungs- und Recyclingunternehmen Mielnik.

Die Gesellschafter Heinz-Jürgen, Uwe und Angelika Hezel verkaufen ihre Anteile an die Firma Mielnik. Einzig Tanja Hezel, die Tochter von Uwe Hezel, behält ihre Geschäftsanteile. Sie ist mit Wirkung vom Montag dieser Woche, 3. April, auch zur neuen Geschäftsführerin bestellt, ebenso Patrick Mielnik. Heinz-Jürgen und Uwe Hezel wurden als Geschäftsführer abberufen.

Suche nach einer Nachfolgeregelung

Altersgründe und gesundheitliche Probleme der bisherigen Geschäftsführer machten dies notwendig. Tanja Hezel, die Enkelin des Unternehmensgründers, die schon seit vielen Jahren, zuletzt als Prokuristin, in der Geschäftsführung mitarbeitet, wollte das Unternehmen aber nicht alleine fortführen.

Die Rottweiler Mielnik GmbH Im Jahre 1978 legte Firmengründer Dimian Mielnik den Grundstein der heutigen Mielnik GmbH. Mit viel Elan und einem stetigen Wachstum entwickelte sich das junge Unternehmen von einem regionalen Schrotthändler zu einem modernen und innovativen Entsorgung- und Recyclingunternehmen. Im Jahre 2004 wurde der bisherige Sitz in das neu erworbene Hauptgebäude in der Rheinwaldstraße in Rottweil verlegt. 2015 wurde das bisherige Firmengelände durch den Kauf einer weiteren Spänehalle in der Rheinwaldstraße erweitert. Heutige Geschäftsführer sind Dimian Mielnik und Patrick Mielnik. Das Unternehmen zählt knapp 100 Mitarbeiter.

Hezel sollte aber nicht an irgendjemanden verkauft werden. Konzerne hätten zwar immer mal wieder bei Hezel angeklopft, das sei aber für die Familie keine Option gewesen. Die Firma Mielnik habe von der Unternehmensgeschichte, der Struktur und auch von der Mentalität her sehr große Ähnlichkeit zur Familie Hezel. „Die Chemie stimmt. Unsere Entscheidung fühlt sich sehr, sehr gut an“, so Tanja Hezel.

Entscheidung fällt in kurzer Zeit

Letztendlich sei nun alles ganz schnell gegangen. Anfang Februar starteten die Gespräche mit der Firma Mielnik. Zu Beginn der Woche sei die endgültige Entscheidung gefallen. Am Dienstagnachmittag wurden die Mitarbeiter informiert.

Die 40 Mitarbeiter, das ist Tanja Hezel wichtig, werden ausnahmslos alle weiterbeschäftigt. “Für Kontinuität ist also auch insofern gesorgt“, betont sie.

Das Recyclingunternehmen Hezel in Mönchweiler hat einen neuen Mehrheitseigner. Rückwirkend zum Jahrebeginn geht ein Großteil der Gesellschaftsanteile an den Rottweiler Mielnik. | Bild: Cornelia Putschbach

Die Familie sei sich sicher, mit dem Zusammenschluss die perfekte Lösung für alle gefunden zu haben. Die Sicherung der Arbeitsplätze und des Standortes sowie der Erhalt einer zuverlässigen Entsorgungsdienstleistung hätten oberste Priorität bei der Entscheidungsfindung gehabt, so Heinz-Jürgen Hezel.

Auch künftig werden die blauen Hezel-Lastwagen und Container mit den Ameisen unterwegs sein. Mielnik wird am auffallenden Orange seiner Flotte festhalten, erklärt Tanja Hezel.

Geschäftsbeziehungen gibt es schon länger

Schon seit einigen Jahren bestehen wechselseitige Geschäftsbeziehungen und ein freundschaftliches Miteinander der beiden Unternehmen. „Wir freuen uns über die Übernahme, die für uns einhergeht mit einer Erweiterung unseres Angebots. So können wir unsere Position als Entsorger auf dem Markt weiter stärken, wertvolle Synergieeffekte nutzen, wissen in Mönchweiler einen erfahrenen, kompetenten Mitarbeiterstab hinter uns und können dort moderne Geschäftsräume sowie Lagerstrukturen nutzen“, sagt Geschäftsführer Patrick Mielnik.

Die Kunden der Firma Mielnik sind überwiegend in der stahl- und metallverarbeitenden Industrie angesiedelt, Hezel engagiert sich mehr im Bereich der Gewerbeabfälle und des Sondermülls. Beide Betriebe haben ihre Stärken und können künftig ganz offensichtlich voneinander profitieren.

Tanja Hezel bleibt Ansprechpartnerin

„Die langjährige Erfahrung, der außerordentlich gute Ruf und die moderne Ausstattung“ seien maßgeblich für die Entscheidung gewesen, Hezel zu übernehmen. Dass dem Unternehmen mit Tanja Hezel ein Familienmitglied als geschäftsführende Gesellschafterin erhalten bleibt, sei schlussendlich ausschlaggebend für den Kauf gewesen, ergänzt Patrick Mielnik. Den Mitarbeitern und Kunden stehe damit eine gewohnte Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Zwei Unternehmen, zwei Familien und dennoch künftig praktisch Eines – Der Rottweiler Entsorger Mielnik übernimmt die Mehrheitsanteile an der Mönchweiler Firma Hezel. | Bild: Cornelia Putschbach

„Es ist uns ein Herzensanliegen, unser Unternehmen und damit unser Lebenswerk mit dieser mehrheitlichen Übernahme in erfahrenen Händen zu wissen. Dass mit meiner Tochter Tanja noch ein Familienmitglied beteiligt und im Unternehmen bleibt, freut uns ganz besonders“, sagt Uwe Hezel.

Komplett von heute auf morgen verabschieden sich die bisherigen Gesellschafter aus der Familie Hezel jedoch nicht aus dem Betrieb: „Wir werden die Übernahme in der kommenden Zeit begleiten und freuen uns auf die zukünftige, intensivere Zusammenarbeit mit der Familie Mielnik“, ergänzt Uwe Hezel.