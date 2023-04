Die Gemeinde Mönchweiler hält Ausschau nach einem neuen Fachbediensteten für das Finanzwesen, also umgangssprachlich nach einem Kämmerer. Dabei geht man in Mönchweiler andere, offensive Wege.

An den Straßen der vier großen Ortseingängen halten die Mitarbeiter des Rechnungsamtes Nicole Dold, Elke Noe und Miriam Volk sowie Bürgermeister Rudolf Fluck und Hauptamtsleiter Sebastian Duffner Ausschau – natürlich nicht persönlich, sondern von großen Werbetafeln herab.

„Wir lassen nichts unversucht, einen neuen Rechnungsamtsleiter zu finden und wollen dabei auch neue Wege gehen“, erklärt Sebastian Duffner. Wie schwer das ist, das weiß die Gemeindeverwaltung Mönchweiler noch aus dem vergangenen Jahr.

„Heute muss man froh sein, wenn sich überhaupt jemand bewirbt oder man sogar zwischen zwei Bewerbern aussuchen kann.“ – Sebastian Duffner, Hauptamtsleiter | Bild: Cornelia Putschbach

Damals verabschiedete sich Gebhard Flaig nach annähernd 45 Dienstjahren in die Altersteilzeit. Als er sich 1998 in Mönchweiler bewarb, gab es rund 70 Mitbewerber. Davon ist eine Gemeinde wie Mönchweiler mittlerweile ganz weit entfernt.

Vorgänger ist nun Bürgermeister

„Heute muss man froh sein, wenn sich überhaupt jemand bewirbt oder man sogar zwischen zwei Bewerbern aussuchen kann“, weiß Sebastian Duffner spätestens seit dem vergangenen Jahr, als man mit Alexander Pfliegensdörfer einen Nachfolger für Gebhard Flaig einstellte.

Alexander Pfliegensdörfer, der neu gewählte Bürgermeister der Gemeinde Wutach. | Bild: Cornelia Putschbach

Weil er nur wenige Monate später zum Bürgermeister in Wutach gewählt wurde, muss man in Mönchweiler mit der Suche wieder von vorne anfangen. Nur zwei Tage nach seiner Wahl startete die erneute Stellenausschreibung.

Druck ist schon jetzt groß

Dabei ist der Konkurrenzkampf der Gemeinden groß. Aktuell suchen zum Beispiel Bad Dürrheim und Blumberg sowie auch Tuningen, hier wird ein Stellvertreter gesucht, für ähnliche Stellen Mitarbeiter.

Für Kommunen in der Größe Mönchweilers sei die Besetzung der Stelle an der Spitze des Rechnungsamtes essential. Der Druck sei groß, wie Sebastian Duffner erklärt. Eine solche Schlüsselposition könne man nicht über Monate unbesetzt lassen, denn der Fachbedienstete trägt die Verantwortung für den Gemeindehaushalt und darüber hinaus für das gesamte Rechnungswesen der Gemeinde.

Mönchweiler Kneipen-Fasnet im Mai und im Dönerladen? Auf Mönchweiler wartet eine ganz spezielle Veranstaltung Das könnte Sie auch interessieren

Die Gemeindeverwaltung Mönchweiler will für einen neuen Kämmerer einiges tun. So verspricht man neben den mittlerweile üblichen Angeboten wie betrieblichem Gesundheitsmanagement sowie einem Jobrad auch ganz flexible Arbeitszeiten und Homeoffice für einen neuen Mitarbeiter.

Außerdem sei es zum Beispiel denkbar, sich die Stelle zu zweit zu teilen, nennt Sebastian Duffner die Benefits der Gemeinde Mönchweiler. Berufsanfänger sind in Mönchweiler dabei ausdrücklich ebenso willkommen wie erfahrene Kämmerer.

Locken die soliden Finanzen?

Im Rechnungsamt der Gemeinde Mönchweiler könne ein neuer Mitarbeiter auf ein sehr erfahrenes und qualifiziertes Team mit drei Kolleginnen bauen, so Sebastian Duffner. Deshalb brauche es gar nicht unbedingt die ganz große Erfahrung in einem Rechnungsamt, um für diese Stelle in Frage zu kommen. Einzig die Anforderungen der Gemeindeordnung müsse ein Bewerber natürlich erfüllen.

Mönchweiler Hezel ist verkauft: Entsorgungsbetrieb gehört jetzt mehrheitlich einer Rottweiler Firma Das könnte Sie auch interessieren

Auch die Gemeinde Mönchweiler an und für sich bezeichnet der Hauptamtsleiter als sehr attraktiv für einen Kämmerer. Ein solides Finanzwesen bei Schuldenfreiheit der Gemeinde und ausgeglichenem Haushalt sollten einen künftigen Mitarbeiter wenig Nerven kosten.

„Was sollen wir denn noch mehr bieten?“, fragt Sebastian Duffner bei diesen Pfründen, mit denen die Gemeinde Mönchweiler für sich werben kann.

Plakat-Prinzip ist vielversprechend

Mit Tafeln an den Ortseingängen hat die Gemeinde in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht. So erfolgte schon farbenfroh Werbung für die örtlichen Vereine, während der Pandemie wurde auf diesem Weg den Hilfsorganisationen gedankt. Und auch ein Hausarzt wurde so schon gesucht.

The Biggest Loser Tränen beim Umstylen: So blickt Torsten Münch auf die neueste Folge von „The Biggest Loser“ Das könnte Sie auch interessieren

Auch jetzt möchte sich die Gemeinde Mönchweiler die große Fahrzeugfrequenz auf der durch den Ort führenden Landesstraße zu Nutze machen. Die aufwendigen Hingucker in Form der großen Werbetafeln sollen dazu beitragen, einen Leiter für die Finanzabteilung zu finden.