Nicht nur für die Angehörigen der evangelischen Kirchengemeinde Mönchweiler-Obereschach hat die altehrwürdige Antoniuskirche eine ganz besondere Bedeutung. Fast 400 Bürger aus beiden Gemeinden bangen um deren Erhalt und wenden sich jetzt im Rahmen eines offenen Briefes an den Bezirkskirchenrat und Dekan Wolfgang Rüter-Ebel.

Schon geraume Zeit ist klar, dass auf den evangelischen Kirchenbezirk Villingen in den kommenden Jahren weitreichende Änderungen zukommen. Die Landeskirche muss sparen. Sie hat deshalb ein umfangreiches Maßnahmenpaket namens „Ekiba 2032“ geschnürt.

Es wird weniger Pfarrer geben. Die Gebäude, angefangen bei den einzelnen Kirchen bis hin zu Gemeindezentren und und Jugendhäusern, wurden in drei Kategorien eingeteilt, die über Zukunft entscheiden. Einzig Pfarrhäuser werden wohl an das Bestehen einer Pfarrstelle gekoppelt.

Vorläufige Einstufung trifft auf Unverständnis

Wie die zur Disposition stehenden Gebäude im Kirchenbezirk Villingen eingeteilt werden sollen, wurde Mitte September bekannt. Im Vorfeld wurde im Kirchenbezirk Villingen in drei sogenannten Kooperationsräumen durch Ausschüsse im Austausch mit den Kirchengemeinderäten beraten, diskutiert und letztlich wohl auch gerungen.

Seit 30 Jahren unterhält die evangelische Kirchengemeinde Mönchweiler ihr Gemeindehaus Arche. Zugunsten einer grünen Einstufung der Antoniuskirche möchte die Kirchengemeinde lieber die Arche auf gelb eingestuft sehen. | Bild: Cornelia Putschbach

Als jetzt der Bezirkskirchenrat seine vorläufige Einstufung bekannt gab, schrillten in der Kirchengemeinde Mönchweiler-Obereschach statt der Kirchenglocken die Alarmglocken. Die Antoniuskirche wurde als gelb eingestuft, das Gemeindehaus Arche aber als grün.

Die Gebäudeampel kurz erklärt Grün:Immobilien dieser Kategorie haben eine langfristige Perspektive. Baumaßnahmen werden, soweit notwendig und durch Kirchengemeinde und Landeskirche finanzierbar, durch die Landeskirche mitfinanziert. Maßnahmen zur Klimaneutralität werden dabei berücksichtigt.

Gelb: Diese Gebäude haben eine fragliche Perspektive. Sie sind in weiteren Schritten als rot oder grün zu bewerten. Allenfalls Verkehrssicherungsmaßnahmen werden hier noch durch die Landeskirche mitfinanziert.

Rot: So eingestufte Gebäude haben sicher keine Perspektive. Baumaßnahmen werden nicht mehr mitfinanziert. Für den Unterhalt können noch Gelder fließen.

Zwar bestehe großes Verständnis für die notwendigen Sparmaßnahmen, so Peter Aberle vom Kirchengemeinderat. Doch habe man sich zuvor im Kooperationsraum Nordwest, zu dem die Gemeinde in Mönchweiler neben St. Georgen-Tennenbronn, Triberg, Furtwangen, Weiler, Buchenberg und Königsfeld gehört, für die Einstufung der Arche als gelb und die der Antoniuskirche als grün, also genau andersrum, ausgesprochen.

Ganze Gemeinde wird ins Boot geholt

Weil eine Gemeindeversammlung in der Kürze der Zeit nicht ordnungsgemäß einberufen werden konnte, entschied sich der Kirchengemeinderat für die Einladung zu einem Kirchenkaffee. Die Gemeindeglieder hatten von der geplanten Einstufung erst aus der Zeitung erfahren. Pfarrer Jan-Dominik Toepper durfte zuvor nichts preisgeben.

Auf Nachfrage erläuterte er jetzt, der Bezirkskirchenrat sehe die Arche als ein „schönes Gebäude, das verkehrstechnisch gut“ liege. Zudem sei es im Kooperationsraum „um Königsfeld herum“ das einzige Gemeindezentrum im Eigentum einer Kirchengemeinde und damit der Landeskirche.

Dicht nebeneinander liegen in der Hindenburgstraße in Mönchweiler die evangelische Antoniuskirche und das Gemeindezentrum Arche. Damit, wie der Kirchenbezirk vorgegebene Sparzwänge umsetzen möchte, ist die Kirchengemeinde aber keineswegs einverstanden. | Bild: Cornelia Putschbach

Im Rahmen des Kirchenkaffees wurde schnell klar, so einfach hinnehmen möchte man in Mönchweiler die vorgesehene Einstufung nicht. Die Enttäuschung und der Ärger sind immens. Vor allem um die Antoniuskirche und ihre Einstufung als grün soll gekämpft werden.

Ein Sinnbild für Heimat

Sie sei eine Kirche, die für den gesamten Ort eine zentrale Bedeutung habe, so Peter Aberle. Ihre Geschichte reiche weit zurück. Sie steht unter Denkmalschutz. Für viele Menschen in Mönchweiler stehe sie als Sinnbild für Heimat und ein funktionierendes Gemeinwesen. Viele Lebensgeschichten im Ort seien mit ihr eng verbunden.

Erst jüngst habe der Bürgerentscheid um das nächtliche Läuten der Kirchenglocken gezeigt, wie groß das Interesse in der Gemeinde an der Kirche sei. Eine Mehrheit der Wähler stimmte damals für das nächtliche Geläut. Einzig das Quorum wurde ganz knapp verfehlt. Außerdem habe der Erfolg einer großen Spendenaktion zugunsten verschiedener Sanierungsmaßnahmen an der Kirche erst vor wenigen Jahren gezeigt, was der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft am Erhalt der Kirche liege.

Zudem gehe man aufgrund der Zahlenlage in der Landeskirche davon aus, dass lediglich zehn Prozent der als gelb eingestuften Gebäude später tatsächlich erhalten werden könnten. Der Rest werde wohl über kurz oder lang ebenfalls als rot eingestuft.

Tausch der Einstufung soll erreicht werden

Mit einer Einstufung der vor 30 Jahren gebauten Arche als gelb könnte die Gemeinde leben, nicht aber mit deren grüner Einstufung – letztendlich zulasten der Einstufung der Antoniuskirche. Man wolle deshalb „klar und deutlich ein Switchen“ der Einstufungen von Arche und Kirche erreichen. „Dafür werden wir kämpfen“, so Peter Aberle.

Zufrieden schaut der Kirchengemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Mönchweiler-Obereschach die Listen mit den eingegangen Unterschriften für den Erhalt der Antoniuskirche durch. Zum Gremium gehören Sandra Schlüter (von links), Peter Aberle, Petra Gaul, Brigitte Hall, Inge Schlenker und Elke Noe. | Bild: Cornelia Putschbach

Der Kirchengemeinderat entschied sich deshalb dazu einen offenen Brief an den Bezirkskirchenrat und Dekan Wolfgang Rüter-Ebel. Für diesen offenen Brief wurden in Mönchweiler und Obereschach Unterschriften gesammelt. Beinahe 400 kamen binnen weniger Tage zusammen.

Pfarrer Jan-Dominik Toepper wird den offenen Brief zusammen mit einer Stellungnahme des Kirchengemeinderates jetzt an den Bezirkskirchenrat übergeben.

So geht es weiter

Bis 16. Oktober haben die Kirchengemeinde Zeit für Rückmeldungen, bevor der Bezirkskirchenrat erneut zusammentritt. Am 7. Dezember will der Bezirkskirchenrat dann den Plan endgültig beschließen.

In Mönchweiler und Obereschach hofft man derweil, dass die vorläufige Entscheidung des Kirchenbezirks zur Einstufung aktuell tatsächlich eine vorläufige ist und dass sich das Gremium ehrlich und sachgerecht mit den Argumenten auseinandersetzt.

„Die Lage ist ernst. Wenn im Dezember der Beschluss gefallen ist, wird er unumstößlich sein und umgesetzt werden müssen“, so Pfarrer Toepper.