von Cornelia Putschbach

Das Büro von Ute Grießhaber ist nahezu geräumt. Die letzten Kisten mit Persönlichem trägt sie gerade raus. Nach 21 Jahren in der Geschäftsführung des Mönchweiler Kunststoffspezialisten Weißer und Grießhaber geht Ute Grießhaber in den Ruhestand.

Nachfolger ist schon da

Der Ruhestand, das ist ein Schritt, der für Ute Grießhaber selbst zu diesem Zeitpunkt nicht überraschend kommt. Wohl aber für viele andere. Zu sehr ist Ute Grießhaber das Gesicht des Unternehmens und – als eine von zwei Geschäftsführern neben Reinhard Fauser – Lenkerin des Mittelständlers mit 330 Beschäftigten im Gewerbegebiet Egert.

Mit Martin Weißer ist ein Nachfolger bereits seit Anfang April im Unternehmen. Der 38-jährige mit zwei Masterabschlüssen, Maschinenbau und Betriebswirtschaft, gehört ebenso wie Ute Grießhaber einer Gesellschafterfamilien an.

Er ist der Sohn eines der Unternehmensgründer, Lothar Weißer. Mit ins Unternehmen bringt Martin Weißer seine Ehefrau Vanessa Weißer. Sie hat die Personalleitung von Weißer und Grießhaber übernommen. Reinhard Fauser wird auch künftig den technischen Part der Geschäftsführung innehaben. „Er ist und bleibt über unseren Wechsel hinweg die Konstante“, so Ute Grießhaber.

Reinhard Fauser (von links), Ute Grießhaber und Martin Weißer bildeten während der Übergangszeit das Geschäftsführer Trio von Weißer und Grießhaber. | Bild: Steffen Burdorf

Vor eineinhalb Jahren fasste Ute Grießhaber, so erzählt sie im Gespräch, den Beschluss, aufzuhören. Martin Weißer sei damals noch Geschäftsführer eines zur Marquardt Group gehörenden Unternehmens in Flensburg gewesen. Nach seiner Rückkehr übernahm der neue Geschäftsführer von Ute Grießhaber zunächst den kaufmännischen Bereich und inzwischen auch den Vertrieb.

Auch der Ehemann geht in den Ruhestand

„Die Übergabe ist erfolgt. Ich komme schon jetzt nicht mehr jeden Tag ins Unternehmen. Seit Juli arbeite ich nur noch halbtags“, sagt Ute Grießhaber. Es sei wichtig zu wissen, wer der Chef ist. Das sei jetzt Martin Weißer. Sie selbst nimmt sich damit zurück.

Am Tag des Gesprächs ist Ute Grießhaber leger in Freizeitkleidung gekommen. Nachmittags geht es zu einer Wanderung mit einer Freundin. Man merkt ihr an, dass sie die neu gewonnene freie Zeit genießt.

Zum Jahresende wird auch ihr Mann Hans Kruckow in den Ruhestand gehen. Auch er ist im Mönchweiler Unternehmen beschäftigt.

„Das Bild eines Unternehmens darf nicht an einer Person hängen. Es muss die Performance des gesamten Unternehmens sein, die nach außen wahrgenommen wird.“ Ute Grießhaber, bislang Geschäftsführerin von Weißer und Grießhaber

Für das kommende Jahr haben die beiden den Traum einer gut zweimonatigen Reise durch Kanada. Als Geschäftsführerin war eine solche Auszeit nicht denkbar. Jetzt könnte sie wahr werden.

Aktiv in der Hospizbewegung

Zunächst hat Ute Grießhaber allerdings noch ein ganz anderes Ziel. Am vergangenen Wochenende begann sie eine halbjährige Ausbildung zur Hospizbegleiterin bei der Hospizbewegung ambulant Schwarzwald-Baar. „Ich möchte das gerne ehrenamtlich machen, muss aber sehen, ob ich das wirklich kann. Es ist für mich ein Herantasten“, geht sie diese neue Aufgabe mit viel Respekt an.

Im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung verabschieden die mehr als 300 Mitarbeiter von Weißer und Grießhaber in Mönchweiler ihre langjährige Geschäftsführerin Ute Grießhaber. | Bild: Steffen Burdorf

Den Ausstand bei Weißer und Grießhaber wollte Ute Grießhaber eigentlich „ohne großes Tamtam“ vollziehen. Doch da machten ihr die Mitarbeiter einen Strich durch die Rechnung. Zur Mitarbeiterversammlung kamen auch die Gesellschafter hinzu. Unternehmensgründer Lothar Weißer hielt ebenso eine kurze Ansprache wie Geschäftsführerkollege Reinhard Fauser, ihr Nachfolger Martin Weißer und Tobias Lehmann für die Mitarbeiter.

Ein tolles Geschenk der Mitarbeiter

Mit viel Aufwand hatten die Mitarbeiter zudem ein dickes Logbuch zusammengestellt, das ihren Werdegang im Unternehmen darstellt und ganz viele gute Wünsche für den Ruhestand enthält. Beim Durchschauen merkt man, dass Mitarbeiter und Geschäftsführerin nicht nur durch ein Arbeitsverhältnis miteinander verbunden sind. „Das war dann doch sehr ergreifend“, gesteht Ute Grießhaber ein.

Mönchweiler Svitlana Simon hilft ukrainischen Kindern und ihr Arbeitgeber bezahlt weiterhin das Gehalt Das könnte Sie auch interessieren

Der fehlende Kontakt zu den Mitarbeitern und anderen ist es dann auch, was sie als erstes benennt, wenn man fragt, was ihr im Ruhestand fehlen werde.

Doch Ute Grießhaber weiß auch: „Die 33 Jahre, die ich im Unternehmen bin, davon 21 als Geschäftsführerin, sind eine sehr lange Zeit. Mein Studium ist jetzt 40 Jahre her. Jetzt gilt es für Weißer und Grießhaber andere, modernere Ansätze umzusetzen. Das gilt für jedes Unternehmen nach einer solch langen Zeit.“