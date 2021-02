von Cornelia Putschbach

Im vergangenen Jahr konnte der Obst- und Gartenbauverein Mönchweiler auf 100 Jahre seit seiner Gründung zurückblicken. Im September sollte der Höhepunkt des Vereinsjahrs anstehen, der Festakt anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens. Doch irgendwann wurde klar: Unter Corona-Bedingungen konnte es dieses Fest nicht geben. Egal, ob erlaubt oder nicht, für den Verein machte die Feier unter den damals geltenden Bedingungen keinen Sinn. Als Nachholtermin wurde der 5. Juni dieses Jahres festgelegt. Dann wollte man im neuen Bürgerzentrum der Gemeinde Mönchweiler feiern.

„Auch diesen Termin müssen wir – leider – knicken, da wir nicht einschätzen können, ob eine solche Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt überhaupt durchführbar ist“, teil Vorsitzender Karl-Heinz Beck jetzt mit. Einen weiteren Nachholtermin wird es nicht geben, hat man jetzt beschlossen. „Es ist wie bei einem gepflanzten Baum: Auch ihn sollte man nicht mehrmals umsetzen, wenn sich die Rahmenbedingungen jeweils ändern. Deshalb verabschieden wir uns von einem weiteren Nachholtermin. Schade!“, so Karl-Heinz Beck. Zum kleinen Ausgleich, so verspricht er, wird der Jahresausklang dieses Jahres oder die Mitgliederversammlung des kommenden Jahres „etwas üppiger ausgestaltet“.

Für den 6. März war die Mitgliederversammlung dieses Jahres geplant. Auch diese ist vorerst verschoben. „Zumindest bis Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen unter Bedingungen von Corona wieder möglich sind“, nennt der Verein als Zeitpunkt.

Doch damit nicht genug. Sehr beliebt ist in jedem Frühjahr der Baumschnittkurs des Obst- und Gartenbauvereins Mönchweiler. Auch für seine Durchführung sieht der Verein im Moment – ebenso wie für andere geplante Veranstaltungen – keine Möglichkeit. „Aus heutiger Sicht macht der Kurs keinen Sinn. Sobald Veranstaltungen im Freien und ohne Abstand wieder möglich sind, werden wir Alternativen hierzu anbieten“, lautet das Versprechen.

An andere Hobbygärtner gerichtet appelliert der Obst- und Gartenbauverein Mönchweiler: „Nach den zurückliegenden frostigen Tagen scheint ein Hauch von Frühling in der Luft zu liegen und es juckt in den Fingern, jetzt schon mit der Gartenarbeit zu beginnen. Aufräumen, ab- und zurückschneiden?! Vorsicht: Nicht jede Ecke muss aufgeräumt sein. Im Gegenteil: Laub und Totholzhaufen dienen vielen Gartenbewohnern als Unterschlupf. Naturnah gestaltete Flächen mit heimischen Blütenpflanzen locken Insekten an, die nicht nur Obstbäume und Gemüsepflanzen bestäuben!“

„Wir melden uns, sobald sich wieder ein Fenster öffnet und ein Hauch von Optimismus uns Gartenfreunden um die Nase weht“, lautet dann das abschließende Versprechen an Mitglieder und Freunde des Vereins.