Erst jüngst hatte die Gemeinde Mönchweiler den langjährigen Leiter des Forstreviers, Peter Gapp, mit viel Lob für seine Arbeit in den Ruhestand verabschiedet. Jetzt stellte sich in der Sitzung des Gemeinderates seine Nachfolgerin vor.

Annika Biedlingmaier stehe, so sagen sie selbst und Sven Jager, stellvertretender Amtsleiter des Forstamtes beim Landratsamt, für die gleichen Schwerpunkte wie Peter Gapp, nämlich den Naturschutz und die Waldpädagogik. Gleichzeitig sei aber auch sie sich bewusst, dass der Wald für die Gemeinde Mönchweiler auch ein Erholungsgebiet und ein wirtschaftlicher Faktor sei. Annika Biedlingmaier habe alle Anforderungen der Stelle erfüllt und sich in einem großen Bewerberfeld durchgesetzt. Zuletzt war sie im Hohenlohekreis tätig.

Eine ihrer Aufgaben wird die Umsetzung des Forsteinrichtungsplans sein. Diesen beschloss der Gemeinderat von Mönchweiler jetzt einstimmig für die kommenden zehn Jahre und gibt damit die Marschrichtung vor.

Fichten stellen mit 56 Prozent den Großteil der Bäume im Gemeindewald dar, gefolgt von Kiefern mit 22 Prozent und Tannen mit 14 Prozent. Dabei ist der Anteil der Fichten weiter abnehmend. Der Fichtenbestand sei für Sturm und Trockenheit sowie damit auch den Borkenkäfer wesentlich anfälliger als andere Bäume, erklärte Sven Jager. Mönchweiler sei mit seinem Fichtenanteil von nur noch 56 Prozent auf einem guten Weg und wesentlich weiter als vergleichsweise andere Kommunen.

In den vergangenen zehn Jahren sollten im Gemeindewald von Mönchweiler rund 32.000 Festmeter Holz eingeschlagen werden. Tatsächlich waren es letztlich zehn Prozent mehr. Rund ein Drittel des Einschlags ist, vor allem weil seit 2018 die Extremereignisse zunahmen, auf Sturm, Insekten und Dürre zurückzuführen.

Im Durchschnitt wurde im Einrichtungszeitraum der vergangenen zehn Jahre ein jährliches Plus von 94.000 Euro erwirtschaftet. „Das ist ein extrem gutes Ergebnis“, betont Sven Jager. „Dennoch“, so Bürgermeister Rudolf Fluck in Ergänzung dazu, „wollen wir nicht jeden Cent aus dem Wald herausquetschen. Der Wald dient für uns im Wesentlichen der Erholungssuche.“

Für die neue Forsteinrichtungsplanung kalkuliert die Gemeinde Mönchweiler mit einem Hiebsatz von 29.000 Festmetern, davon 11.000 Festmeter aus Durchforstung und 18.000 Festmeter als Hauptnutzung. Auf gut 20 Hektar soll eine Verjüngung der Waldfläche stattfinden. Auf mehr als der Hälfte dieser Fläche wird das durch Naturverjüngung von Tanne, Fichte, Buche und Ahorn erfolgen. Darüber hinaus werden für die Durchmischung des Waldes Eichen, Pappeln, Hainbuchen, Ulmen, Kirschen, Linden, Walnussbäume und Kiefern gesetzt.

Auch die Ökologie spielt in der Forsteinrichtungsplanung für Mönchweiler eine gewichtige Rolle. So sollen vorhandene Biotope erhalten und gepflegt werden, die Waldfunktion gesichert werden, Habitatbäume, also Bäume, die besondere Lebensräume für andere Lebewesen anbieten, erhalten werden und Totholz in der Fläche belassen werden.

Den betriebswirtschaftlichen Ausblick formuliert Sven Jager folgendermaßen: „Die wirtschaftliche Situation und Entwicklung im Gemeindewald Mönchweiler wird wesentlich durch den Holzmarkt, die Holzpreisentwicklung sowie durch den Umfang der zufälligen Nutzungen im eigenen Betrieb sowie der gegebenenfalls notwendig werdenden Wildschutzmaßnahmen bestimmt. Es werden weiterhin positive Betriebsergebnisse erwartet, das Niveau der letzten Jahre aber schwer zu halten sein.“