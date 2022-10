von Cornelia Putschbach

Noch sind es etwas mehr als zwei Monate bis Weihnachten. Erika Miller aus Mönchweiler befasst sich allerdings bereits mit Plänen für Heiligabend. Sie ist alleinerziehende Mutter ihrer 13-jährigen Tochter Zoë. In diesem Jahr möchte sie Weihnachten anders feiern als in den Jahren zuvor.

„Jedes Weihnachtsfest war es dasselbe“, erzählt Erika Miller. „Immer war ich am überlegen, wo ich hingehe oder wo ich mich einladen kann.“

Sie möchte den Heiligabend in Gemeinschaft verbringen. Zu zweit mit ihrer Tochter auf dem heimischen Sofa? Da fehlt der 35-jährigen das Weihnachtsgefühl.

„Ich bin auf der Suche nach Menschen, die Weihnachten ebenfalls ohne Eltern, ohne Familie verbringen müssen.“ Erika Müller unter ihrem Facebook-Aliasnamen Valérie Dèfume

Vor Kurzem entstand eine Idee. In der Facebook-Gruppe Stadtgeflüster VS schrieb sie unter ihrem dort verwendeten Namen Valérie Dèfume: „Ich bin auf der Suche nach Menschen, die Weihnachten ebenfalls ohne Eltern, ohne Familie verbringen müssen, ich bin auch alleinerziehend und verbringe Weihnachten sonst alleine mit meiner Tochter, bitte bei mir melden, da ich dieses Jahr mit den Menschen Zeit verbringen möchte damit wir gemeinsam das Fest der Liebe genießen können.“

Die Resonanz ist für Erika Miller „überraschend groß“. Ganz viele fanden die Idee einfach gut und wichtig. Bislang 15 Menschen interessieren sich für einen Heiligabend in Gemeinschaft.

Nicht nur für Alleinerziehende

Ihr Aufruf richtet sich nicht ausschließlich an Alleinerziehende. Jeder, der Weihnachten in Gesellschaft feiern möchte, ist eingeladen. Entsprechend gemischt ist so bereits auch jetzt die Gruppe der Interessenten.

Mit der Organisation dieses Weihnachtsfestes möchte Erika Miller Freude zurückgeben. Sie ist dankbar, dass es ihr im Leben mittlerweile gut geht.

Das war nicht immer so. Sie hat auch deutlich schwerere Zeiten erlebt. „Für mich gibt es aber keine Probleme, sondern nur Lösungen“, betont sie. Entsprechend ging sie ihr Problem mit dem Weihnachtsfest jetzt an.

Hier finden mögliche Teilnehmer zusammen Die Gruppe der Teilnehmer des Weihnachtsfestes in Gemeinschaft organisiert sich in einer Facebookgruppe. Sie heißt „spotted:Gemeinsam einsam“. Wer Interesse am Heiligabend in Gemeinschaft hat oder die Gruppe unterstützen möchte, kann sich außerdem per E-Mail an erikamiller1987@gmail.com oder telefonisch unter der Telefonnummer 0176 73 54 48 78 melden.

Von Anfang an war es für Erika Miller klar, dass die Feier in Mönchweiler, seit 2019 ihrem Wohnort, stattfinden sollte.

Über ihre Tochter Zoë und deren Konfirmandenunterricht kam der Kontakt zu Pfarrer Jan-Dominik Toepper zustande. „Er kann sich vorstellen, uns im evangelischen Gemeindezentrum Arche feiern zu lassen“, ist Erika Müller begeistert. Dort stehen Räume in unterschiedlicher Größe und auch eine Küche zur Verfügung.

Der Ablauf? Das entscheiden die Teilnehmer

Wie der Abend ablaufen soll, das möchte Erika Miller ausschließlich mit den Teilnehmern vereinbaren. „Nur mit ihnen möchte ich feiern. Ihre Mehrheit soll entscheiden, was wir an dem Abend machen“, sagt sie.

Möglich ist, dass gemeinsam gekocht wird. Vielleicht wird auch etwas gebastelt oder man macht gemeinsam Musik. Das alles steht noch nicht fest.

Das alles ist aber auch nicht abschließend wichtig. Wichtig ist, dass keiner an Heiligabend alleine ist. Dass Weihnachten in Gesellschaft gefeiert werden kann.