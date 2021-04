von Cornelia Putschbach

Wenn am Sonntag, 18. April, in Berlin in einer zentralen Gedenkfeier den Opfern der Corona-Pandemie gedacht wird, bittet die Gemeinde Mönchweiler darum, an diesem Tag auch hier vor Ort den Verstorbenen der Pandemie zu gedenken.

Die Gemeinde Mönchweiler schreibt dazu: „Am kommenden Sonntag richtet der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin eine zentrale Gedenkfeier für die Opfer der Corona-Pandemie im Konzerthaus am Gendarmenmarkt aus. Seit dem Frühjahr 2020 sind sehr viele Menschen in den Städten und Gemeinden infolge einer Corona-Erkrankung verstorben. Um die mehr als 78.000 Toten trauern unzählige Angehörige und Freunde, vielfach ohne die Gelegenheit eines persönlichen Abschieds bekommen zu haben.“

Weiter führt die Gemeinde aus: „Um ein Gefühl der Verbundenheit in dieser schwierigen Zeit zu schaffen, sollen die Menschen überall in unserem Land an diesem Tag der Verstorbenen gedenken und ihre Anteilnahme zu zeigen.“ Auch in Mönchweiler seien Familien von diesem Umstand unmittelbar betroffen. Es sind hier ebenfalls auf diese tragische Weise Menschen aus unserer Mitte verloren gegangen, die im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben sind.

Zur Gedenkfeier in Berlin erklärt die Gemeinde Mönchweiler: „Vor dem Hintergrund der pandemischen Lage findet das Gedenken in kleinster Zusammensetzung und unter strengen Schutzauflagen statt. Neben fünf Hinterbliebenen werden auch die Spitzen der fünf Verfassungsorgane und ein Vertreter des Diplomatischen Korps teilnehmen. Vor dem Gedenkakt findet von 10.15 bis 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche statt. Der Gedenkakt wird unter anderem live im ZDF, im Deutschlandfunk und auf verschiedenen ARD-Hörfunkwellen übertragen.“

Um ein Gefühl der Verbundenheit in dieser schwierigen Zeit zu schaffen, sei es ein wichtiges Signal, dass die Menschen überall in unserem Land an diesem Tag den Verstorbenen der Corona-Pandemie gedenken, so die Gemeindeverwaltung Mönchweiler in einer Erklärung für ihre Bürger.