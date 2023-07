Die Gebühren für Kinderbetreuung in Mönchweiler werden zwar um 8,5 Prozent erhöht, bleiben aber auch künftig weit unter den Landesrichtsätzen.

Basierend auf den bisherigen Landesrichtsätzen wurde von den Kirchen und den kommunalen Vertretern landesweit eine pauschale Erhöhung der Gebühren zum neuen Kindergartenjahr um 8,5 Prozent empfohlen. Diese Empfehlung übernimmt auch die Gemeinde Mönchweiler.

Zuletzt wurden in Mönchweiler die Gebühren auf den 1. September 2022 angepasst. Damals wie auch in den Vorjahren entschied sich der Gemeinderat bewusst für familienfreundliche Gebührensätze. Das soll auch in Zukunft so blieben. Mönchweiler bleibt weit vom landesweit angestrebten Ziel einer 20-prozentigen Kostendeckung durch Gebühren entfernt. Die Gebührensätze liegen danach immer noch zwischen 9,6 und 20,2 Prozent unter den von den meisten Gemeinden übernommenen Richtsätzen.

Für eine Familie mit zwei Kindern bedeutet dies zum Beispiel, dass je Kind in einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (30 Stunden) im Kindergarten ab drei Jahren künftig monatlich 101 Euro zu bezahlen sind. Der Landesrichtsatz liegt 18 Prozent höher bei 123 Euro. In der Krippe für die Ein- bis Dreijährigen kostet ein Ganztagesplatz für eine Familie mit zwei Kindern künftig 331 Euro. Der Landesrichtsatz liegt bei 385 Euro und ist damit 14 Prozent höher.

Durch Elternbeiträge werden entsprechend dem Haushaltsplan in diesem Jahr knapp zwölf Prozent der für die Kinderbetreuung entstehenden Kosten gedeckt. Die kalkulatorische Abschreibung ist dabei noch gar nicht berücksichtigt. Außen vor blieben bislang die Kosten für die Erweiterung des Kinderhauses. Mit bis zu 3,4 Millionen Euro Baukosten rechnet die Gemeinde. Anfang Dezember soll der Erweiterungsbau fertiggestellt sein. Dann kann das Kinderhaus den Betreuungsbedarf für alle Kinder ab einem Jahr bis zum Vorschulalter decken.