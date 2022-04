von Cornelia Putschbach

Der neue Schwung, mit dem Pfarrer Jan-Dominik Toepper und der Kirchengemeinderat um seinen Vorsitzenden Peter Aberle an der Zukunft der evangelischen Kirchengemeinde-Mönchweiler-Obereschach arbeiten, war am Sonntag in der Antoniuskirche in Mönchweiler zu spüren.

Weitere Verkäufe denkbar

Zwar hat die Landeskirche einen Sparzwang verordnet. Trotzdem glaubt man hier, der Jugend in der Kirche eine Heimat bieten zu können und hofft so auf eine gute Zukunft für eine lebendige Kirchengemeinde.

Auch, wenn die Finanzen der Kirchengemeinde selbst gut aussehen, muss man sich aber auch in Mönchweiler nach dem erfolgten Verkauf des Kindergartengebäudes mit möglichen weiteren Gebäudeverkäufen und Personaleinsparung befassen. 30 Prozent notwendige Einsparungen in allen Bereichen lautet die Vorgabe der Landeskirche. Die Rede ist auch von der Verschlankung von sechs Pfarrstellen in der Region um 2,5.

Für den Kirchengemeinderat berichtet Pfarrer Jan-Dominik Toepper (rechts) von der Arbeit und den Aufgaben des vergangenen Jahres. Harald Appelt leitet die Gemeindeversammlung in der Antoniuskirche in Mönchweiler. Im Hintergrund der modern beleuchtete Altarraum. | Bild: Cornelia Putschbach

Bis klar ist, welche Auswirkungen die Sparmaßnahmen, die bis 2036 erfolgen sollen, auf die Kirchengemeinde Mönchweiler-Obereschach haben werden, konzentrieren sich Pfarrer und Kirchengemeinderat darauf, nicht nur finanziell eine gesunde, sondern vor allem auch eine lebendige Gemeinde zu formen.

„Ich bin aber nicht damit einverstanden, dass die Entscheidungen von Menschen getroffen werden, die 2036 voraussichtlich nicht mehr in ihrer Position erleben werden.“ Jan-Dominik Toepper, Pfarrer

„Noch ist bezüglich der notwendigen Sparmaßnahmen überhaupt nichts besprochen. Es steht noch in den Sternen, was mit Mönchweiler-Obereschach passiert“, betonte Pfarrer Jan-Dominik Toepper dann auch. Derzeit seien Architekten erst dabei zu prüfen, wie erhaltenswert Gebäude in allen Pfarreien sind. Denn eines sei klar, insbesondere im Gebäudebereich werde es zu drastischen Einsparungen kommen müssen.

„Grundsätzlich bin ich dankbar, dass die Kirche diese notwendigen Themen angeht. Der Prozess kann viel Positives mit sich bringen. Ich bin aber nicht damit einverstanden, dass die Entscheidungen von Menschen getroffen werden, die 2036 voraussichtlich nicht mehr in ihrer Position erleben werden“, beklagt Jan-Dominik Toepper als noch junger Pfarrer.

Im alten Gemäuer der Mönchweiler Antoniuskirche soll ein modernes Gemeindeleben entstehen. Hier die Kirche mit Rathaus im Bildhintergrund und Pfarrhaus (rechts) in einer Aufnahme aus dem Jahr 2020. | Bild: Cornelia Putschbach

Zum Finanzhaushalt der eigenen Kirchengemeinde hatte der Pfarrer positive Informationen parat. Nach Umstrukturierungen bei den Verwaltungsämtern der Kirche, konnte jetzt der Haushalt 2020 abgeschlossen werden. Er schließt positiv. Und auch für den Haushalt 2021 werde ein positiver Abschluss erwartet, so Jan-Dominik Toepper. Dennoch wolle man auch für 2022 vorsichtig kalkulieren.

Großzügige Mitglieder

Wichtig dabei: Der Erlös aus dem Verkauf des Kindergartens werde nicht angetastet. Größtenteils abgeschlossen ist die Renovierung des Pfarrhauses und auch das Kirchportal strahlt in neuem Glanz. Als besonders großzügig bewertet Jan-Dominik Toepper die Spendenbereitschaft der hiesigen Gemeindemitglieder. In der Form sei das nicht selbstverständlich, so seine Erfahrung. Dafür sei er sehr dankbar.

Die Gemeindeversammlung Die Gemeindeversammlung ist das Gremium, in dem sich die Mitglieder der Gemeinde über Vorgänge, Vorhaben und Entscheidungen der Kirche informieren und diese erörtern. Einmal im Jahr kommt die Versammlung zusammen, um den Jahresbericht des Kirchengemeinderates entgegen zunehmen und zu besprechen. Dabei hat sie nicht die Aufgabe, Entscheidungen zu treffen oder abzustimmen, sondern es können aus der Gemeindeversammlung heraus Vorschläge und Anträge an die Leitungsorgane der Kirchengemeinde, des Kirchenbezirks und der Landeskirche gestellt werden. Aus ihrer Reihe wählt die Gemeindeversammlung einen Vorsitzenden.

Kirchengemeinderat und Pfarrer starteten mit ihrem Engagement für die Kirchengemeinde Mönchweiler-Obereschach quasi zeitlich gleichzeitig einen Neuanfang. Das Gemeindegremium war kurz vor dem Ausbruch der Pandemie in völlig neuer Zusammensetzung gewählt worden. Die Wahl fiel in eine Vakanzzeit ohne Pfarrer. Seit April vergangenen Jahres ist Jan-Dominik Toepper der neue Pfarrer in Mönchweiler. „Jetzt“, so der Pfarrer, „haben wir gemeinsam Zeit, die Zukunft der Gemeinde zu gestalten, Zeit für die schönen Dinge“.

Kirche modern gestaltet

Einen ersten Eindruck davon, wie Gottesdienste hier künftig gefeiert werden sollen, gewinnen die Besucher bereits beim Blick in die Kirche. Passend zum Zeitpunkt des Kirchenjahres wird der Altarraum mit LED-Lampen in modernes Licht gerückt. Eine moderne Anlage unterstützt die Tontechnik, auch wenn im Sonntagsgottesdienst die Orgel unverzichtbar bleibt.

Beim wöchentlichen Friedensgebet leistet die neue Anlage ebenfalls wichtige Dienste. Mittels Beamer sollen künftig die Liedtexte für alle sichtbar an eine Wand projiziert werden. Abend- und Jugendgottesdienste sind in Planung. Und auch die Arbeit mit den Konfirmanden ist jetzt mit Hilfe eines Teamersystems anders gestaltet.

Noch kommen die Teamer, also eine Gruppe von Jugendleitern, aus einer anderen Gemeinde, doch nach und nach sollen auch immer mehr Jugendliche aus Mönchweiler zu Teamern ausgebildet werden und sich dann selbst in der Gemeinde engagieren.

Neustart nach Corona

Parallel dazu nimmt auch das sonstige Gemeindeleben wieder Fahrt auf. Nach der Corona-Pause trifft sich der Singkreis wieder. Eine neue Krabbelgruppe wurde gegründet. Nur die Senioren sind aufgrund der noch hohen Infektionszahlen noch nicht wieder gestartet.

Nach mehr als 20 Jahren in verschiedenen Funktionen in der evangelischen Kirchengemeinde Mönchweiler-Obereschach gibt Harald Apelt (von links) sein Amt als Vorsitzender der Gemeindeversammlung ab. Peter Aberle, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, und Pfarrer Jan-Dominik Toepper danken für sein besonderes Engagement. | Bild: Cornelia Putschbach

Insgesamt ist Pfarrer Jan-Dominik Toepper überzeugt davon, dass der notwendige Transformationsprozess „in einem Dorf, wie Mönchweiler gut funktionieren kann“. Er habe die Hoffnung hier viel gestalten zu können. Die ökumenische Zusammenarbeit der drei Kirchengemeinden und vielleicht auch mit Vereinen sei dazu ein wichtiger Beitrag, so der Ausblick des Pfarrers.

Bürgermeister Rudolf Fluck stellte fest, auch die weltliche Gemeinde habe erkannt, wie wichtig es sei, etwas für junge Menschen zu bieten. Auch für ihn ist die Zusammenarbeit zwischen Kirchen und Gemeinde ganz wesentlich. Peter Aberle, Vorsitzender des Kirchengemeinderates, warb schließlich noch dafür, sich für den Neubeginn in der Gemeinde zu engagieren. Das Gremium brauche die Unterstützung der Gemeindemitglieder.

Harald Apelt, der bisherige Vorsitzende der Gemeindeversammlung (links) und sein Nachfolger Ernst-Jürgen Lehmann (rechts) mit Pfarrer Jan-Dominik Toepper. | Bild: Cornelia Putschbach

Zum Schluss der Gemeindeversammlung stand schließlich noch eine personelle Veränderung an. Nach über 20 Jahren in verschiedenen Positionen in der Kirchengemeinde, trat Harald Apelt als Vorsitzender der Gemeindeversammlung zurück. Zu seinem Nachfolger wählte die Versammlung Ernst-Jürgen Lehmann.