von Cornelia Putschbach

Es sind zwei Seiten einer Medaille, die aktuell die Situation der Feuerwehr Mönchweiler widerspiegeln. Auf der einen Seite herrscht große Erleichterung, dass jüngst in der Hauptversammlung der Wehr Gerd Wimmer wieder zum Kommandanten sowie Marcel Cattarius und Manuel Weißhaar zu seinen Stellvertretern gewählt werden konnten.

Die Arbeit der vergangenen Jahren kann damit fortgesetzt werden. Auf der anderen Seite zögert sich die Neubeschaffung eines Löschfahrzeuges durch ein komplexes Vergabeverfahren und eine vorsichtig agierende Gemeindeverwaltung weiter hinaus. Dabei ist das alte Gefährt bereits 33 Jahre alt.

Mit Handschlag verpflichtet Bürgermeister Rudolf Fluck (zweiter von links) den Kommandanten der Feuerwehr Mönchweiler, Gerd Wimmer (Bildmitte) unter dem Beifall von Bürgermeisterstellvertreter Wolfgang Eich (von links) und der beiden stellvertretenden Kommandanten Marcel Cattarius und Manuel Weißhaar für weitere fünf Dienstjahre. | Bild: Cornelia Putschbach

Wimmer, Cattarius und Weißhaar waren zwei Wochen zuvor von den über 30 Mitgliedern der aktiven Wehr für fünf Jahre als Kommandanten gewählt worden. Ebenfalls einstimmig bestätigte der Gemeinderat jetzt diese Wahl. Die Kommandantensuche gestaltete sich allerdings schwierig, denn Wimmer muss zweigleisig fahren. Er ist mittlerweile hauptamtlicher Kommandant in Donaueschingen. Nur weil die Feuerwehr Donaueschingen, der Kreisbrandmeister und auch die Statt Donaueschingen zustimmten, war eine neuerliche Verpflichtung in Mönchweiler möglich.

Die Wahlen zum Feuerwehrausschuss Einstimmig wurde Gerd Wimmer in der Feuerwehrversammlung zum Kommandanten sowie Marcel Cattarius und Manuel Weißhaar zu seinen Stellvertretern gewählt. Zum Kassierer wurde Herr Thomas Schramm gewählt. Als Schriftführer wurde Herr Kaltenbach in seinem Amt bestätigt. Als Beisitzer wurden Markus Schmid (bisher stellvertretender Kommandant), Ben Pfitscher, Daniel Dold sowie Robin Gühring gewählt. Als Nachrücker wurde Christian Müller gewählt.

Motivierte Mannschaft

Bürgermeister Rudolf Fluck bescheinigte Wimmer und seinen Stellvertretern „hohen persönlichen Einsatz“ und „die Fähigkeit, die Mitglieder der Wehr für den Feuerwehrdienst zu begeistern“. Annähernd 100 Prozent Probenbeteiligung sprächen eine deutliche Sprache, so der Bürgermeister.

Im August 2016 habe man im Gemeinderat „wesentliche Punkte einer Neuausrichtung der Feuerwehr beschlossen“, erinnert der Bürgermeister. Die Liste der Maßnahmen zur Stärkung der Feuerwehr, die Bürgermeister Rudolf Fluck in der Sitzung des Gemeinderates aufzählte, ist beachtlich.

Gemeinde verbessert Rahmenbedingungen

In den vergangenen fünf Jahren erfolgten umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen im Bereich des Feuerwehrhauses, ein neuer Mannschaftstransporter wurde angeschafft, die Schutzausrüstung der Feuerwehrleute wurde optimiert und auch die Aufgabenverteilung wurde neu und klar strukturiert. Die Entschädigungssatzung wurde angepasst. Sie soll zudem noch in diesem Jahr fortgeschrieben werden. Das alles seien Rahmenbedingungen, die die Gemeinde gesetzt habe und die die Feuerwehr dorthin gebracht hätten, wo sie heute sei, betont Rudolf Fluck.

Problemfall Löschfahrzeug

Die andere Seite der Medaille zeigt sich allerdings beim Verfahren der Ersatzbeschaffung für das 33 Jahre alte und in die Jahre gekommenen Löschfahrzeugs LF8. Bereits in den Haushalt des Jahres 2017 wurden erstmals Mittel in Höhe von 180.000 Euro für ein neues Fahrzeug LF10 eingestellt.

Das 33 Jahre alte LF8 der Feuerwehr Mönchweiler muss unbedingt ersetzt werden. Hier ist das Fahrzeug bei einer Rundfahrt im Rahmen des Maifests 2016 zu sehen. | Bild: Cornelia Putschbach

Im vergangenen Jahr wurde die Beschaffung dann vorangetrieben. In aufwändiger Eigenarbeit erstellte die Wehr ein Leistungsverzeichnis sowie Bewertungskriterien für eine notwendige Ausschreibung. Diese muss europaweit erfolgen.

„Wenn in Mönchweiler ein Fahrzeug wegen Reparatur oder Wartung ausfällt, sind wir nicht mehr einsatzfähig.“ Gerd Wimmer, Kommandant der Feuerwehr Mönchweiler

Für Kämmerer Gebhard Flaig ist das Verwaltungsverfahren einer europaweiten Ausschreibung zu komplex und zu schwierig, als dass er es in eigener Regie im Rathaus von Mönchweiler vornehmen möchte. Die Verantwortung für die Richtigkeit könne er nicht übernehmen, stellte er jetzt in der Sitzung des Gemeinderates nochmals klar.

„Auf die vier Wochen für die Arbeit der Agentur darf es jetzt nicht ankommen.“ Rudolf Fluck, Bürgermeister von Mönchweiler

Der Gemeinderat beschloss deshalb für 8.000 Euro eine Agentur mit der Begleitung des Ausschreibungsverfahren zu beauftragen, Das von der Feuerwehr erstellte Leistungsverzeichnis soll nach Überprüfung und Abstimmung mit der Beratungsagentur als Grundlage für die Ausschreibung verwendet werden.

Gerd Wimmer, Kommandant der Feuerwehr Mönchweiler, in Einsatzkleidung bei einer Übung im April 2018 im Bereich der Gothestraße. | Bild: Cornelia Putschbach

Das koste unnötige Zeit und produziere unnötige Kosten, kritisiert Gerd Wimmer. Er führt an, dass in Donaueschingen ein gleiches Fahrzeug auf Grundlage gleicher Kriterien durch die Stadt selbst ausgeschrieben und längst beauftragt worden sei.

Knackpunkt ist der Service

Immerhin sollen die von der Feuerwehr Mönchweiler vorgeschlagenen Bewertungskriterien in Abstimmung mit der Agentur für die Auftragsvergabe übernommen werden. Besonders hoch sollen beispielsweise Wartung des Fahrzeugs und Service des Lieferanten bewertet werden. „Wenn in Mönchweiler ein Fahrzeug wegen Reparatur oder Wartung ausfällt, sind wir nicht mehr einsatzfähig“, erklärt Gerd Wimmer, warum er lieber einen Lieferanten aus der Region als von weit her für das Fahrzeug haben möchte.

Es kann noch mehrere Jahre dauern

Weil die im Haushalt für das Fahrzeug bereitgestellten 180.000 Euro bei Weitem nicht ausreichen, erhöht der Gemeinderat die Verpflichtungsermächtigung um 320.000 auf 500.000 Euro. Erst im Haushalt 2024 sollen dann tatsächlich die Haushaltsmittel für das neue Fahrzeug veranschlagt werden. Mit drei bis vier Jahren Lieferzeit rechnet man in Mönchweiler für das neue LF10. Bis dahin muss das 33 Jahre alte „LF8“ weiter seinen Dienst tun.