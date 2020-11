von Cornelia Putschbach

Seit 100 Jahren besteht der Obst- und Gartenbauverein Mönchweiler. Doch anders als gemeinhin üblich und auch anders als geplant, muss die große Feier vorerst ausfallen. Vorsitzender Karl-Heinz Beck ist enttäuscht, als er darüber spricht. Gerade in jüngerer Zeit hat der Verein wieder verstärkt in das Bewusstsein der Mönchweiler Bürgerschaft zurückgefunden.

Keine Jubiläumsfeier unter Corona Bedingungen

Die Ideen und das Programm des Jubiläumsjahrs konnten sich sehen lassen. Im September sollte der Höhepunkt des Vereinsjahrs anstehen, der Festakt anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens. Doch irgendwann war klar: Unter Corona-Bedingungen kann es kein Fest geben. Egal, ob erlaubt oder nicht, für den Verein machte die Feier unter den gegenwärtigen Bedingungen keinen Sinn.

Digitale Festschrift

Ein wenig Jubiläumscharakter kommt aber dennoch auf. In aufwendiger Kleinarbeit wurde eine Festschrift erstellt. Diese allerdings gibt es nur als digitale Ausgabe. „Wir haben bewusst kein Druckerzeugnis gewählt“, erklärt Karl-Heinz Beck. „Oftmals landen diese nämlich bald im Papierabfall. Unser digitaler Rückblick ist für alle, die Interesse haben, auf unserer Homepage zugänglich.“ Diese findet man unter www.ogv-moenchweiler.de

Feier soll nachgeholt werden

So ganz haben die Verantwortlichen des Obst- und Gartenbauvereins Mönchweiler die Hoffnung auf eine Feier noch nicht aufgegeben. „Je nach Entwicklung der Corona-Zahlen werden wir im Juni eventuell einen neuen Versuch wagen“, bleibt Karl-Heinz Beck aber vorsichtig. Im Februar soll eine Entscheidung fallen, ob man darauf hinarbeitet, oder nicht.

Großes Jahresprogramm in Planung

Den Schwung, den der Verein in letzter Zeit aufgenommen hat, möchte man gerne in die „Nach-Corona-Zeit“ mitnehmen. „Wir wurden von der Entwicklung natürlich ausgebremst, an Ideen fehlt es uns aber nicht“, blickt Karl-Heinz Beck in die Zukunft. Gesundheitsvorträge aus der Naturapotheke soll es ebenso wiedergeben, wie verschiedene Fachkurse zu gärtnerischen Themen. „Wir möchten die Zusammenarbeit mit der Schule aktivieren und im Rahmen des Kinderferienprogramms junge Menschen für unser Thema gewinnen“, blickt der Vorsitzende in die Zukunft. Auch Gartenbesichtigungen sollen einmal wieder stattfinden. Auch, wenn das Thema Corona im Moment allgegenwärtig ist, ist es Karl-Heinz Beck wichtig, Klimawandel und Umweltschutz nicht aus dem Blick zu verlieren. „Wir müssen wachsam sein und den Einsatz von Pestiziden mit Argwohn beäugen“, betont er.

Jung und Alt profitieren voneinander

Und dann stellt Karl-Heinz Beck noch eine vielleicht wegweisende Idee vor. Vor dem Hintergrund, dass vielen Gartenbesitzern die Arbeit im Alter zunehmend schwerfällt, gilt es Ansätze zur Problemlösung zu finden. Immer wieder werde die Verkleinerung von Nutz-, aber auch von Ziergärten als Lösungsmöglichkeit gesehen, weiß er. Auf der anderen Seite erreichen ihn aber auch immer wieder Anfragen von Interessenten, die einen Garten zum Bewirtschaften suchen. Vor allem junge Familien, die zur Miete wohnen, zeigen Interesse. Warum denn nicht, so fragt sich Karl-Heinz Beck, die beiden Seiten zueinander bringen und, vorerst eventuell zeitlich befristet, eine Art Nutzungsvereinbarung für den Garten aufsetzen. „Der OGV könnte als Ratgeber bereitstehen und die Kontakte vermitteln“, überlegt Karl-Heinz Beck.

Faszination für Natur und Gärten

Doch für all diese Ideen, Planungen und Durchführungen braucht es Menschen, die sie auch umsetzen können. 176 Mitglieder halten dem OGV die Treue, viele von ihnen schon etliche Jahrzehnte. Karl-Heinz Beck ist sicher, dass in vielen Talente schlummern. „Wir möchten für die Zukunft gerüstet sein und sind auf der Suche nach Kreativen, die sich von den Themen Natur und Gärten faszinieren lassen“, sagt er. Wichtig für den Verein, so Karl-Heinz Beck, sei, dass Wissen nicht verloren gehe. „Obstbaumschnitt und Veredelung sind zum Beispiel Themen, die ein großes Maß an Erfahrung und Können voraus setzen“. Dieses könne und müsse weitergegeben werden.

Gärtnern im Einklang mit der Natur

Dank seiner vielen Angebote und zündenden Ideen hat der Verein heute nach einer Durststrecke eine konstant hohe Mitgliederzahl. Es muss ganz und gar nicht nur der Eigenheimbesitzer mit dem vermeintlichen Vorzeigegarten sein, der zum Verein hinzustößt. Auch junge Familien mit einem Interesse an der Natur und umweltfreundlichem Gärtnern können beim Obst- und Gartenbauverein Mönchweiler zueinanderfinden, denn „das große Anliegen des Vereins besteht darin, das Gärtnern wieder in den Einklang mit der Natur zu bringen. Wir wollen anregen, Hausgärten wieder zu Rückzugsgebieten für bedrohte Tier- und Pflanzenarten zu machen“, betont der Vorsitzende.