Der eine hat die Idee, der andere setzt sie um: Roland Kuntz und Hüseyin Tunç stellen im Löwen-Döner in Mönchweiler eine Fasnetparty auf die Beine. Neben Fleisch vom Drehspieß gibt es dann auch närrischen Besuch.

In Mönchweiler spielt die Fasnet spätestens seit der Auflösung der Narrenzunft Schelbmuler wieder eher eine Nebenrolle. Am Wochenende vor den hohen Tagen lockt der Turnerball in die Alemannenhalle, rund zehn Honigbienen verbreiten um den Wohnpark