Eigentlich benötigte der Wohnpark, die Seniorenwohnanlage der Gemeinde Mönchweiler, ein zweites Haus. Doch die ganz große Frage sei, woher man dafür Personal bekommen würde, sprach Bürgermeister Rudolf Fluck am Donnerstagabend in der Sitzung des Gemeinderates die Probleme an, die zuvor Inhalt eines Berichts zur Lage im Wohnpark gewesen waren. Personalmangel im Pflegebereich sei ein generelles Problem. Auswirkungen hätten diese Schwierigkeiten im Fall des Wohnparks in Mönchweiler vor allem auch auf die Planungen einer Erweiterung der Anlage. Diese liegen im Moment komplett auf Eis., erklärte der Bürgermeister. Auch künftig müsse man in Mönchweiler deshalb im Wohnpark wohl eine Warteliste in Kauf nehmen.

Die im Jahr 2017 eröffnete Wohnanlage in der Ortsmitte Mönchweilers steht im Eigentum der Gemeinde. Diese vermietet die 14 Wohnungen im Betreuten Wohnen, und ihr gehören auch die zwölf Apartments in der Pflegewohngemeinschaft. Dort ist zudem ein Betreuungsdienstleister, seit 2019 Casa Vitale, davor Mediclin, für die Bewohner da.

Sowohl für das Betreute Wohnen als auch für die Pflegewohngemeinschaft gilt seit Jahren, dass sie voll belegt sind. Die Betreuten Wohnungen haben eine Warteliste mit fast 40 Anfragen. Für die Wohngemeinschaft liegen elf Anfragen auf dem Tisch. Allerdings, das räumte die Gemeindeverwaltung ein, sei vermutlich ein Teil der auf der Warteliste geführten Interessenten mittlerweile in einer anderen Einrichtung untergekommen. Nahezu alle Bewohner des Hauses lebten vorher selbst in Mönchweiler oder sie haben Angehörige in der Gemeinde, erklärte die Gemeindeverwaltung auf Nachfrage aus dem Ratsgremium.

Die Wohnungen im Betreuten Wohnen werden nur frei, wenn ein Bewohner in die Wohngemeinschaft oder in ein Pflegeheim zieht oder verstirbt. Sie könnten fast übergangslos neu vermietet werden, so die Gemeindeverwaltung.

Ähnlich sieht es in der Wohngemeinschaft aus. Auch hier können die Apartments nahezu übergangslos neu vermietet werden. Das war am Anfang des Bestehens des Wohnparks nicht so. Bis etwa 2020 habe sich die neue Wohnform erst etablieren müssen, heißt es zur Erklärung.

Kerngedanke der Pflegewohngemeinschaft ist, dass die Bewohner sich ins Leben in der Gemeinschaft beispielsweise durch gemeinsames Kochen einbringen. Ein Bewohnergremium ist Ansprechpartner für Bewohner, Vermieter und Betreuungsdienstleister. Vorgesehen ist, dass das Gremium für die Aufnahme von neuen Mietern, die Ausübung des Hausrechts oder zum Beispiel auch eine Haushaltskasse zuständig ist.

In der Praxis gestaltet sich das allerdings schwierig. Das wurde beim Bericht von Helmut Rießle, dem Sprecher des Gremiums, deutlich. Er engagiert sich als Angehöriger einer Bewohnerin. Ein überwiegender Teil der Bewohner sei dement, so sagte er. Das bedeute, dass sie von Familienangehörigen oder Betreuern vertreten werden. Viele Fragen des Zusammenlebens ließen sich deshalb nicht sofort, gar nicht oder mühsam und nur auf Umwegen klären.