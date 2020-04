von Cornelia Putschbach

Kinderhaus

Das Kinderhaus ist seit Mitte März geschlossen. Die Notbetreuung wurde sofort nach Inkrafttreten der Verordnung umgesetzt. Sie bleibt weiter bestehen und wird auf weitere Berufe erweitert. Somit ist es ab dem 27. April für fast alle Berufszweige möglich, die Notbetreuung in Anspruch zu nehmen, wenn der Arbeitgeber die Unabkömmlichkeit des Arbeitnehmers bescheinigt. Entsprechende Anträge können auf der Homepage der Gemeinde heruntergeladen werden, berichtet Hauptamtsleiter Sebastian Duffner.

Derzeit befinden sich zehn Kinder in der Notgruppenbetreuung. Es sei allerdings davon auszugehen, dass diese Zahl mit der neuen Verordnung stark ansteigen wird. Mitarbeiter, die nicht in der Notgruppe tätig sind, sind auf Abruf freigestellt. Teilweise wurden Mitarbeiter zum Beispiel für den Pförtnerdienst im Wohnpark oder die Einkäufe für die Generationenhilfe eingesetzt.

Gemeinschaftsschule

In der Schule wurde für Kinder bis Klasse sechs auch eine Notbetreuungsgruppe eingerichtet. Seit 20. April wurde die Notbetreuung ausgeweitet: Auch Schüler der siebten Klasse werden in die Notbetreuung mit einbezogen. Darüber hinaus sollen auch Eltern, die aufgrund ihres Berufes einen bestätigten Bedarf haben, die Notbetreuung in Anspruch nehmen dürfen. Derzeit befinden sich sieben Kinder in der Notbetreuung.

Ab nächster Woche sind rund 15 Kinder für die Notbetreuung angemeldet. Diese werden ab sofort im Bereich der Grundschule betreut. Die Alemannenhalle ist derzeit geschlossen und wird ausschließlich für Sitzungen des Gemeinderates, Lehrerkonferenzen und für die schriftliche Abschlussprüfung verwendet. Die Reinigungskräfte seien angewiesen, dass alle Tische, Waschbecken, Stühle, Lehrerpulte, Toilettenanlagen und das Lehrerzimmer täglich gereinigt und desinfiziert werden müssen, sagt der Hauptamtsleiter.

Abschlussjahrgänge

Laut der neuesten Verordnung der Landesregierung soll der Wiedereinstieg in den Schulbetrieb für die Abschlussjahrgänge zum 4. Mai beginnen. „Eine große Herausforderung wird sein, dass in diesem Bereich die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. So haben wir uns dazu entschlossen, zu Beginn der Wiederaufnahme des Schulbetriebs den gesamten Bereich der Schule mit Abstandsmarkierungen und Hinweisschildern zu versehen.

Die Abstandsregeln werden auch innerhalb der Klassenräume eingehalten. Hier werden die Klassen auf mehrere Räumlichkeiten verteilt. Der Stundenplan wurde so ausgerichtet, dass alle Klassen separat durch einen Lehrer unterrichtet werden. Wichtig war uns, dass wir versetzte Unterrichtszeiten für den Beginn des Unterrichts festgelegt haben. Somit bleibt der große Begegnungsverkehr von knapp 100 Schüler aus. Für das gesamte Gebäude und Pausenhof gilt ab dem 4. Mai für alle Schüler sowie für die Lehrkräfte eine Mund- Nasenbedeckung. Die Schüler können sich hier bei selbst hergestellten Masken der Gemeinschaftsschule bedienen“, führt Sebastian Duffner aus.