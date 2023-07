Diese Premiere ist gelungen: Beim ersten Naturpark-Markt in Mönchweiler herrschte reges Treiben. Viele hundert Besucher kamen und genossen das bunte Angebot. Gut 40 Beschicker waren beim ersten Naturpark-Markt in Mönchweiler dabei. Ihre Stände zogen sich vom Bürgerzentrum entlang der Schiller- und Albert-Schweitzer-Straße bis hinein in den Bürgerpark. Für die Besucher bot das die prima Gelegenheit zum Flanieren, Freunde und Bekannte treffen und natürlich zum Einkauf bei den regionalen Anbietern.

Gesunde, nachhaltige und aromatische Lebensmittel aus der Region bildeten das Hauptangebot des Naturpark-Marktes. Es reichte von saisonalem Obst über Marmeladen und Spirituosen bis hin zu Wildfleisch, Käse, Hofeis und ganz vielem mehr. Doch nicht nur Lebensmittel standen bei den Besuchern hoch im Kurs. Naturbelassenes Holzspielzeug wird beispielsweise immer gerne gekauft. Mit interessanten Informationen warteten eine Pilzlehrschau, die Waldbox des Forsts sowie ein Infostand des Naturschutzgroßprojekts oder beispielsweise auch der Stand des Schwarzwaldvereins auf.

Auch für die kleinen Besucher war Einiges geboten. Im Bürgerpark waren sie eingeladen, mit der Naturpark-Markt-Kochschule zu kochen. Leckeres und gleichermaßen gesundes Tomatenketchup wurde hier zubereitet. Nur wenige Meter weiter war der Mörser im Einsatz. Die Gemeinschaftsschule Mönchweiler, gleichzeitig Naturpark-Schule, bereitete mit Kindern aus Wildkräutern wie Bärwurz, Klee, Mädesüß oder auch Lavendel ein Kräutersalz zu.

Ein Anziehungspunkt für ganz viele Besucher waren auf der Wiese neben dem Wohnpark die Alpakas vom Alpakahof Schöndienst. Das Streicheln ließen sich weder die Erwachsenen noch die Kinder nehmen. Auch entstanden viele Bilder mit den zu dieser Jahreszeit allerdings kurz geschorenen vierbeinigen Marktbesuchern.

Nur wenige Meter weiter wurde die eine oder andere Picknickdecke ausgebreitet. Wer keine dabei hatte, nutzte die bereitstehenden Tische und Bänke. Auf der Boulebahn rollten die Kugeln. Zur Unterhaltung spielten die Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen und der Musikverein Mönchweiler auf. Unter anderen der Turnverein und die Landjugend Mönchweiler bewirtete die Gäste. Und auch das Bürgercafé steuerten viele Besucher an, um bei einer Tasse Kaffee und einem Stückchen Kuchen zu verweilen.

In Mönchweiler war das ganz gewiss nicht der letzte Naturpark-Markt. Bürgermeister Rudolf Fluck zeigte sich begeistert vom „großen Erfolg“ des Marktes. „Das habe ich in diesem Maß nicht erwartet. Dieser erste Markt hier mitten im Ort ruft nach einer Wiederholung“, so der Bürgermeister. Und auch Hauptamtsleiter Sebastian Duffner und Mitarbeiterin Claudia Eckert, die die Hauptarbeit bei der Vorbereitung des Marktes übernahmen, hatten ein breites Strahlen im Gesicht. „Das ist unglaublich. Bis zuletzt hatte ich noch Angst wegen dem Wetter. Aber jetzt ist das ein rundum gelungener Markt“, sagte Sebastian Duffner glücklich.