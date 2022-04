Gerd Wimmer bleibt weiterhin Kommandant der Feuerwehr Mönchweiler. Bei der Hauptversammlung sagte Wimmer erneut „Ja“ zu dem Amt. Damit kam die lange, aufreibende und vergebliche Suche nach einem Nachfolger vorerst zu einem guten Ende.

Der alte und neue Kommandant sagte, dass es keine leichte Entscheidung gewesen sei, das Amt erneut anzunehmen. „Der Entschluss hat sich so erst in den vergangenen Wochen und nach intensiven Gesprächen abgezeichnet.“ Wimmer machte deutlich, dass, sein Hauptberuf Priorität habe.

Sobald es aufgrund der Kommandantentätigkeit in Mönchweiler berufliche oder auch private Probleme für ihn gebe, werde das Amt erneut zur Disposition stehen. Er setzt auf den Rückhalt und die Unterstützung der Mönchweiler Feuerwehrmitglieder.

„Unsere Unterstützung hast du.“ Reinhold Schöndienst, stellvertretender Gesamtkommandant Donaueschingen

Reinhold Schöndienst, stellvertretender Gesamtkommandant der Feuerwehr Donaueschingen, sicherte Wimmer die Unterstützung seitens der Feuerwehr Donaueschingen zu. „Unsere Unterstützung hast du.“

Hauptamtlicher Kommandant in Donaueschingen

Wimmer, der das Amt 2017 als Nachfolger von Peter Müller übernahm, ist seit 2019 hauptamtlicher Gesamtkommandant der Feuerwehr Donaueschingen. Aufgrund dieser zeitintensiven Tätigkeit kündigte Wimmer frühzeitig an, für das Amt in Mönchweiler nach Ablauf seiner turnusmäßig endenden fünfjährigen Amtszeit nicht erneut zur Verfügung zu stehen.

Seither standen die Feuerwehr und die Gemeinde unter dem Druck, einen Nachfolger zu finden. Erfolglos. Von den 17 Mitgliedern der Feuerwehr Mönchweiler, die aufgrund ihres Ausbildungsstandes theoretisch in Frage gekommen sind, das verantwortungsvolle Amt zu übernehmen, wollte keiner die Nachfolge von Gerd Wimmer antreten.

„Ich hatte keine Alternative.“ Rudolf Fluck, Bürgermeister

Die Erleichterung war deswegen nicht nur Bürgermeister Rudolf Fluck deutlich anzumerken. Auf die Frage, was denn die Alternative gewesen wäre, wenn Wimmer seine Absicht durchgesetzt hätte, sagte Fluck; „Ich hatte keine Alternative.“

Unterstützt wird Gerd Wimmer auch von zwei Stellvertretern. Bei Stimmengleichheit werden die Posten mit Marcel Cattarius als ersten und Manuel Weißhaar als zweiten Stellvertreter besetzt. Weißhaar folgt auf Markus Schmid, der nicht erneut kandidierte.

Wahlen Zum neuen Kassierer wurde Thomas Schramm gewählt. Er löst Heiko Müller ab, der die Finanzen der Feuerwehr Mönchweiler 30 Jahre geregelt und sich nicht mehr zur Wahl gestellt hat. Für sein Engagement bekam Müller einen Ehrenteller überreicht. Als Schriftführer wurde Reiner Kaltenbach wieder gewählt. Zu Beisitzern gewählt wurden Markus Schmid, Ben Pfitscher, Robert Gühring und Daniel Dold. Nachrücker Christian Müller.

Bürgermeister Rudolf Fluck sprach von einer „Zäsur und Zeitenwende“ angesichts des Russlandkriegs gegen die Ukraine, und dass sich das Aufgabengebiet der Feuerwehr dadurch künftig verändern werde. Landkreis und Gemeinde werden über die Erstellung von Notfallplänen die öffentliche Infrastruktur sicherstellen müssen, „was nur unter Einbindung der Feuerwehr, THW und anderen Hilfsorganisationen gelingen wird.“

Fluck zählte unter anderem die Sicherstellung der Strom-und Wasserversorgung auf. In diesem Zusammenhang und auch mit Energiewende und Abwasserversorgung, deren Folgen noch nicht absehbar seien, müsse die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Verwaltung „völlig neu gedacht werden.“

Vorgaben der Bundesregierung müssten schnell umgesetzt werden und Neubeschaffungen technischer Ausrüstung werde eine zentrale Aufgabe des Landkreises und der Kommunen sein. Fluck kritisierte in diesem Zusammenhang, dass der Bereich Sicherheit in den vergangenen Jahren sukzessive zurückgefahren wurde. „Das fällt uns jetzt richtig auf die Füße.“

Auch Kreisbrandmeister Florian Vetter sprach in seinem Grußwort davon, dass sich die Feuerwehr in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder angepasst habe. „Der Zeitgeist ändert sich, die Feuerwehr wird ein wichtiges Rad im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz sein.“ Auch er hoffe darauf, dass die Politik diese Aufgaben in Form von Bereitstellung der notwendigen Mittel für Personal und Material bedenke.