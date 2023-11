Es war der Höhepunkt des Vereinsehrentages in Mönchweiler, als an sechs verdiente Bürger die Ehrenmedaille mit Urkunde der Gemeinde überreicht wurde und als sich eine Gruppe der Feuerwehr und die Vorsitzenden der Landjugend ins Goldene Buch eintragen durften.

Den Männern der Feuerwehr – Daniel Dold, Robin Gühring, Jonas Linhard, Markus Schmid, Thomas Schramm, Martin Wagner, Manuel Weißhaar und Gerd Wimmer – wurde diese besondere Ehre für ihre erfolgreiche Teilnahme an den Prüfungen zum Erhalt des Leistungsabzeichens in Gold zu teil. Die Landjugend errang mit ihrem Beitrag zum Umzug beim Kreiserntedankfest den ersten Platz. Anna Lina Hurst und Oliver Jäckle durften sich stellvertretend für alle die Mitglieder eintragen, die sich mit viel Einsatz und der notwendigen thematischen Weitsicht am Wagenbau beteiligt hatten.

Auf die vierte Auflage des Vereinsehrentages musste man in Mönchweiler drei Jahre warten. Umso schöner war es jetzt, dass zu diesem Abend mit seinem würdigen Rahmen für die Auszeichnung etlicher Bürger besonders viele Gäste in die Alemannenhalle gekommen waren.

Vor Beginn mussten fleißige Helfer noch etliche zusätzliche Sitzgelegenheiten beischaffen. Zur musikalischen Unterhaltung der Besucher trugen Noah Beuschel, Maurice Fleig und Ausbilderin Sabine Porsch von der Jugendmusikschule St. Georgen-Furtwangen bei. Die Gemeinde Mönchweiler kooperiert mit der Jugendmusikschule. Für den Zukunftsausschuss zeigten Sophia Falk, Sophie Kurz und Leni Weisser eine kleine artistische Einlage.

„Jeder, der sich hier für unsere Gesellschaft, für die Vereine oder andere Gruppen mit einbringt, ist ein Stück Mönchweiler und stärkt unsere Gemeinschaft“, betonte Bürgermeister Rudolf Fluck. Die Geehrten seien für andere da. Die vergangenen Jahre hätten ganz besonders deutlich gezeigt, wie wichtig die Vereinsarbeit, und hier besonders die Förderung der Jugendarbeit sei, so der Bürgermeister weiter.

Ehrenmedaillen und Urkunden der Gemeinde überreichten Bürgermeister Rudolf Fluck und Vertreter der nominierenden Vereine. Sie sollen gleichzeitig Dank und Anerkennung für außerordentliche Verdienste sein. In diesem Jahr wurden Sabine Wesner (25 Jahre Trainerin) und Ingrid Kolupa (26 Jahre Trainerin) vom Turnverein Mönchweiler, Manuela Götz (seit 1995 Schriftführerin) und Rudolf Schimmer (seit 2000 Vorsitzender) des Heimat- und Geschichtsvereins sowie Heide Kühling (seit 1999 stellvertretende Vorsitzende) des Schwarzwaldvereins und Harald Klein (seit 2011 stellvertretender Vorsitzender) des Obst- und Gartenbau-Vereins ausgezeichnet.

Über die weiteren Ehrungen des Abends werden wir gesondert berichten.